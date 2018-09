LTF-leders forældre risikerer udsmidning: Sådan kan en enkelt bemærkning sætte dem på gaden

Efter mere end 30 år i lejligheden modtog Wallait Khan og hans hustru et brev, som de færreste ville se frem til.

Ægteparret stod til at blive smidt ud af lejligheden på Nørrebro pga. deres søn, Shuaib Khan, der er kendt som leder af banden Loyal To Familia (LTF).

Torsdag falder der dom i sagen fra Boligretten i København. Her er et hurtigt overblik:

1. Hvem handler det hele om?

Shuaib Khans far, Wallait Khan, var den eneste repræsentant for familien, da sagen blev behandlet i Boligretten i august.

Sagen står mellem det almene boligselskab FSB og Wallait Khan og hans hustru. Ægteparret har boet på en adresse omkring Blågårds Plads på Nørrebro i over 30 år, hvor deres søn Shuaib Khan også har haft adresse - og det er i virkeligheden ham, forældrenes boligsag handler om.

Parrets søn er i dag leder af landets største bande, LTF, som tidligere på måneden blev forbudt. Banden har spillet en central rolle i efterårets bandekonflikt, der bl.a. indebar over 40 skudepisoder i København.

Sideløbende med konflikten har bandelederen været en del af miljøet ved Blågårds Plads, hvor han senest har været involveret i en trusselssag.

Det er her, vi finder roden til boligselskabets tvist med bandelederens forældre.

Af brevet, som Wallait Khan og hans hustru modtog i sommer, fremgik det ifølge Radio24syv, at udsættelsen ville ske »som følge af Shuaib Khans adfærd natten til den 1. august 2017«.

Det bringer os videre til næste punkt.

2. Hvordan passer LTF ind i det hele?

Natten til 1. august 2017 var Shuaib Khan involveret i en trusselssag, da bandelederen og andre medlemmer af grupperingen blev stoppet af politiet i en visitationszone.

Det kan godt være, at du husker vores ansigter, men vi husker også dig. Pas på din ryg. Hvad Shuaib Khan angiveligt skulle have sagt til en betjent

I den forbindelse skulle bandelederen angiveligt have truet en betjent og sagt noget i retning af: »Det kan godt være, at du husker vores ansigter, men vi husker også dig. Pas på din ryg«.

Bemærkningen udløste en dom på 60 dages fængsel ved Østre Landsret. Sagen skal nu for Højesteret 5. november, hvor det store spørgsmål er, hvorvidt Shuaib Khan kan udvises fra Danmark.

Sønnens involvering i Loyal To Familia kan dog måske også få konsekvenser for familien.

3. Men hvordan hænger det sammen med forældrene?

Når boligselskabet FSB forsøger at udsætte bandelederens forældre, er det med henvisning til paragraf 81 i Almenlejeloven, som gør det er muligt at opsige et lejemål, hvis lejerens adfærd f.eks. skaber »generel utryghed« eller »forråelse af ejendommens miljø«.

I retten fokuserede FSB også på det miljø, som ifølge boligselskabet er opstået omkring Blågårds Plads. Selskabet havde bl.a. indkaldt en driftsrepræsentant for afdelingen på Nørrebro, som beskrev, hvordan alle vidste, hvem bandelederen var.

Fra vidneskranken uddybede repræsentanten, at boligselskabet havde haft mundtlige »bekymringshenvendelser«, men konstaterede:

»Folk har ikke turdet lave en skriftlig klage, for at sige det, som det er.«

Fra familien Khans side lagde man vægt på, at Shuaib Khan ikke længere boede på adressen, og at der aldrig var modtaget en klage, mens de boede på adressen.

»Tværtimod - vi har aldrig modtaget klager. Vi kender alle sammen hinanden, og der har aldrig været nogen problemer,« sagde Wallait Khan.