Lovforslag i New York: Medicinsk cannabis til hunde og katte skal være lovligt

Medicinsk cannabis har i flere år haft stor medvind i USA. Sidste år blev West Virginia den 29. amerikanske stat til at legalisere lægeordineret pot, cannabisolie og andet til medicinsk brug.

Der er dog stadig ingen stater, der har legaliseret cannabis til medicinsk brug for dyr. Men det vil demokraten Amy Paulin nu lave om på i staten New York.

»Folk elsker deres kæledyr, ligesom jeg gør, og man vil gerne have, at kæledyr kan få den samme behandling som en selv,« siger politikeren til WGRZ, en lokal Tv-kanal i byen Buffalo i New York.

Ifølge Amy Paulin er der mange kæledyr, der vil få glæde af medicinsk cannabis, da de har kroniske lidelser, som cannabisbehandling kan hjælpe på.

»Nogle dyr har lidelser, der ligner dem, vi mennesker har. Derfor giver det god mening at åbne op for, at man kan bruge de samme redskaber, når man behandler dyr, som når man behandler mennesker« siger Paulin, der selv har en ældre hund, der lider af sygdom.

Dyrlægen Susan Wylegala, der tidligere har været præsident for en organisation for veterinærmedicin i New York, oplyser, at der er en stigende interesse for medicinsk cannabis til dyr.

»De fleste dyreejere søger information og er helt sikkert på udkig efter alternative behandlinger til deres kæledyr,« siger hun til WGRZ.

Den udvikling er også blevet bemærket af websitet Answer.com, som de seneste år har haft en stigning på 65 procent i spørgsmål, der er relateret til både kæledyr og cannabis. Det skriver nyhedsmediet The Cannabist, der specialiserer sig i nyheder om cannabis.

Susan Wylegala peger dog på, at der er stadig er usikkerhed omkring, hvorvidt medicinsk cannabis har samme effekt på kæledyr som på mennesker, da der tilsyneladende ikke er forsket så meget i netop dette. Hun håber, at forskere fremover vil fokusere deres opmærksomhed på emnet.

Lovforslaget, der blev præsenteret i delstatens underhus torsdag, er baseret på et lignende forslag fra Californien, hvor der er fuld opbakning fra delstatens organisation for veterinærmedicin. Også i staten Nevada er der interesse for sådan en ordning.

Amy Paulin har siden fremsættelsen af lovforslaget fået opbakning fra Diane Savino, som er valgt ind i New Yorks overhus. Til at starte med var Diane Savino forbløffet over forslaget, men valgte senere at erklære sin støtte til idéen.

»Så længe kæledyrene ikke ryger det, har jeg det fint med forslaget,« siger delstatspolitikeren til Daily News New York.

Hvis Amy Paulins forslag stemmes igennem, vil legaliseringen gælde for alle dyr, der behandles af dyrlæger.