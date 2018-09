Løkke: »Klimaforandringer er på alle planer vores generations vigtigste udfordring«

Sult-katastrofer. Tørke. Klima-flygtninge.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ridsede onsdag formiddag mange »uhyggelige scenarier« op for, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget ved klimaforandringerne. Han talte ved åbningen af en såkaldt Klimasafari, hvor en stor globus er blevet placeret på Thorvaldsens Plads midt i København. Flere skoleklasser var blandt de fremmødte.

»Sommerferien har været rigtigt meget varmere, end den plejer. Der sker noget i øjeblikket med klimaet,« indledte statsministeren, hvorefter han nævnte mulige konsekvenser af klimaforandringer såsom sultkatastrofer og klima-flygtninge.

»Vi har i mange år arbejdet på at gøre Danmark grønnere. Vindmøller i Danmark producerer på blæsende dage mere strøm, end vi kan nå at bruge (...) Danmark har vist, at det på samme tid kan lade sig gøre at blive grønnere og rigere,« tilføjede han og pointerede, at »vi i Danmark skal vise resten af verden, hvordan man gør«.

Climate Planet er en enorm globus på 24 meter i diameter og 20 meter i højden svarende til et 5-etagers højhus. Indenfor i globussen kan man opleve planeten i levende billeder.

Vores generations vigtigste udfordring

Efter sin tale uddybede statsministeren over for Berlingske vigtigheden af at håndtere klimaforandringerne nu:

»Det er jo helt åbenlyst, at vi ser store klimaforandringer, som – hvis ikke vi håndterer det – vil have nogle forfærdelige effekter både for Jorden, men også for mennesker, der bliver drevet i sult. Der vil komme et enormt migrationspres på Europa, hvis ikke der tages hånd om det her. Så på alle planer er det vores generations vigtigste udfordring at håndtere«.

Har du i din tid som politiker selv gjort nok for at sætte fokus på problemet og gøre noget ved det?

»Jeg har det sådan hver aften, når jeg går i seng, at jeg godt kunne tænke mig, at jeg gjorde lidt mere med alt det, jeg går og gør. Men når det er sagt, så mener jeg, vi har gjort en del,« siger Lars Løkke Rasmussen og nævner blandt andet, at han tog nogle øretæver, da han i 2009 var formand for COP15-mødet i København. Et møde, han blev kritiseret voldsomt for sin håndtering af.

»Det var et tidspunkt, hvor ikke mindst konflikter mellem USA og Kina gjorde, at den her sag ikke kunne bevæge sig. Men hvor vi alligevel fik lagt grundstene til det, der så blev Paris-aftalen. Det er en meget stor og vigtig del af hele vores internationale arbejde at løfte det her budskab om klimaforandringer,« siger statsministeren.

Tak fordi jeg måtte åbne #klimasafari med @Orsted & @WWFdk . Vi kan gøre noget ved problemerne. Hvis vi hjælper hinanden på tværs af lande, kontinenter og generationer. #P4GSummit i KBH 19.-20. okt handler netop om samarbejde om flere grønne løsninger i verden #ClimateAction pic.twitter.com/HV8bjfYZTi — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) September 12, 2018

Highfives med selfies

Efter taler fra blandt andre statsministeren og udviklingsministeren ved arrangementet onsdag, præsenterede dagens vært, den kendte TV-vært Sofie Linde, et musikalsk indslag fra Youtube-stjernerne Mika og Tobias. Hun mindede om, at det var tilladt at danse og synge med, »men lad være med at tisse i bukserne af ren begejstring«, lød hendes råd.

Bagefter var fremmødte skoleelever hurtige til give highfives og få taget billeder med statsministeren. Den længste kø var dog til signeringer af netop Sofie Linde.

Arrangementet Klimasafari er lavet af Verdensnaturfonden og energiselskabet Ørsted for at sætte fokus på klimaforandringer, og globussen Climate Planet er åben for skoleklasser 13.-30. september og for familier med børn i de sidste tre weekender i måneden.