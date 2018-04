LO opfordrer forligsformand til at udskyde konflikt i yderligere 14 dage

LO-gruppen vil nu bede forligsformand Mette Christensen om at udskyde konflikten i yderligere to uger.

Det bekræfter FOA-formand Dennis Kristensen, der til TV 2 siger, at parterne »skylder at give den lige en ekstra skalle«.

»Det er jo nærmest selvpinerisk at bede om flere timer, men jeg synes, det er så brandærgerligt. Nu har vi de her tre klumper: Løn, spisepause og lærerarbejdstid, og vi har trods alt set, at arbejdsgiverne har bøjet sig, det skal de anerkendes for. Vi har også bøjet os, så det er simpelthen bare for brandærgerligt, hvis vi ikke kan få det sidste på plads og dermed få det, der kunne blive til et samlet forlig,« siger han.

Læs også Katastrofen truer: »Folketinget vil få svært ved at lave et lovindgreb, som kan accepteres hos begge parter«

Tirsdag kl. 23.59 er der deadline for at nå frem til en aftale inden den varslede strejke fra søndag 22. april.

De kommunale forhandlere mødtes søndag og forhandlede hele natten. Først kort før kl. 8 mandag morgen – efter 21 timers forhandlinger - gik de hver til sit, stadig uden udsigt til en egentlig aftale.

Sådan er spillereglerne i den danske model De kommunale forhandlere i Forligsinstitutionen er mandag morgen gået hjem uden en aftale efter næsten et døgns forhandlinger. Dermed er en storkonflikt mellem det offentlige og de offentlige ansatte kommet tættere på. Intet mindre end den danske model står på spil, har flere aktører sagt. Den danske model bygger på Septemberforliget fra 1899, hvor Dansk Arbejdsgiverforening og det, der i dag er LO, indgik et forlig om, hvordan spillereglerne på det danske arbejdsmarked skulle være.

Den danske model er karakteriseret ved en høj overenskomstdækning. Det gælder både arbejdstagere, der er organiseret i fagforeninger, og arbejdsgivere, der er organiseret i arbejdsgiverorganisationer.

Den danske model for arbejdsmarkedet betyder, at det er op til lønmodtagere og arbejdsgivere at forhandle sig frem til kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Politikerne skal kun blande sig, hvis forhandlingerne mellem parterne er kørt fuldstændig fast.

Eksempelvis greb den daværende regering i 2013 ind i en igangværende lockout på lærerområdet. Kilder: Ritzau, Beskæftigelsesministeriet, FOA. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Det ser svært ud, for det er sådan set i morgen, fristen udløber. Denne gang har vi knoklet i 21 timer, og i morgen er det i hvert fald allersidste chance,« sagde formand for Forhandlingsfællesskabet og Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen til TV 2, da han forlod lokalerne i Forligsinstitutionen.

Samme pessimistiske toner kom fra Michael Ziegler, kommunernes topforhandler. Da han forlod lokalet efter de mange timers forhandlinger uden resultat, bemærkede han at: »jo, det er en krise,« og at han anser risikoen for en storkonflikt for »ret høj«.

Kl. 10 mandag mødes regionernes forhandlere med Forligsmanden og klokken 17 er det statens forhandlere, der indfinder sig i mødelokalet, mens de kommunale forhandlere først igen tirsdag skal tilbage ved forhandlingsbordet.