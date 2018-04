LO og FTF får ja til at samle 1,5 millioner lønmodtagere

Hovedorganisationerne LO og FTF får ja til sammenlægning fra deres medlemmer. Det skriver formændene for LO og FTF på Twitter.

»Sådan! LO og FTF's delegerede har stemt ja til fusion,« skriver Lizette Risgaard, formand for LO, på Twitter.

»Historisk JA til fusion i fagbevægelsen. FTF og LO stemmer ja til at stifte fælles hovedorganisation, skriver Bente Sorgenfrey,« formand for FTF, på Twitter.

Resultatet står klart efter afstemning fredag blandt delegerede fra hovedorganisationernes medlemmer på to kongresser i Odense.

LO oplyser, at 389 ud af 400 delegerede i LO stemte for, mens 71,4 procent stemte for i FTF.

I både LO og FTF krævede det to tredjedeles flertal blandt de delegerede, hvis en fusion skulle blive til noget.

Formelt finder en stiftende kongres for den nye hovedorganisation sted senere fredag.

LO og FTF smelter sammen fra 1. januar 2019 under et nyt navn, som endnu ikke er besluttet.

De to organisationer repræsenterer tilsammen knap 1,5 millioner lønmodtagere.

Hos den kommende modpart ved forhandlingsbordene Dansk Industri (DI) byder administrerende direktør Karsten Dybvad velkommen til den nye organisation, som han er sikker på, bliver »stærk«.

»Hele forudsætningen for den danske model er, at både arbejdsgivere og lønmodtagere har ansvarlige organisationer, der som med- og modparter kan være med til at levere løsninger på samfundets udfordringer. «

»Fra DI’s side ser vi frem til at arbejde sammen med den nye organisation om at løfte den opgave,« siger Karsten Dybvad i en kommentar.

Hovedorganisationerne har arbejdet på en sammenlægning siden 2015. Men der var spænding om den mulige fusion til det sidste.

Den største fagforening under LO, 3F, besluttede først torsdag at anbefale et ja til en ny samlet hovedorganisation. I FTF har blandt andet Finansforbundet været modstander af fusionen.

