»Livet er en kamp og ikke en buffet på aktionærmødet i Saxo Bank eller i frikvarteret på Det frie Gymnasium«

Det her er virkelighed.

Den sorte Mazda 323 lavede en pludselig uvending og bremsede hårdt op ud for de to unge avisbude, der delte en pizza i Polensgade. De danske halvbrødre på 15 og 17 år steg ud af bilen med en kødhammer og et bat i hånden. Den ældste af avisbudene, 16-årige Deniz Uzun, stillede sig instinktivt frem som for at beskytte sin yngre ven. Den 15-årige dansker gik mod ham med ordene:

»Hvad glor du på din perker? Skal du have med battet, dit fucking perkersvin?«

På de billeder, der senere slap ud til pressen, så den 15-årige dreng fuldstændig udslukt ud, som havde han for længst fået smadret sit liv af svigt og års afstraffelse.

Hans blik var koldt og roligt, da han slog med battet mod hovedet. Et slag. Det lød tørt og resolut, som når en tennisbold rammer asfalt. Deniz Uzuns ven så ham vakle. Blodet begyndte at løbe ud af hans næse. Så sank han sammen. Brødrene grinede over, hvor godt slaget sad, mens de gik tilbage til bilen, hvor en af den senere forfatter Morten Papes nærmeste venner ventede. De var vokset op sammen i Urbanplanen. De spejlede sig i hinanden. Morten Pape var på vej væk. Vennen blev tilbage.

Blomster ved gerningsstedet i Polensgade, hvor 16-årige Deniz Uzun med tyrkiske rødder i påsken 2008 blev slået ihjel af en 15-årig dreng.

Vi er det, der danner os

De tre drenge i Mazdaen blev alle dømt for grov vold eller medvirken til vold med døden til følge. Den afdødes ven levede videre med sorgen.

Det er de mennesker, den afdødes ven og de to halvbrødre, der er afsættet for de fiktive hovedpersoner i Morten Papes nye roman, »Guds bedste børn«. Han har skrevet alt, han ved om livet på bunden, gadens koder, værdier, love og fuldstændigt følelseskold vold, ind i siderne. Et miljø, hvor damerne godt ved, at de skal være klar til at blive bollet på toilettet, når steroidpsykoerne har lyst til lidt fisse. Hvor kamphundene veksler mellem at være kærlige over for familiernes førstefødte for øjeblikket efter at vende sig som truende dødsmaskiner mod en, der kigger på den forkerte måde. Hvor et skævt blik, et harmløst fejltrin giver varige mén, og ethvert nederlag, enhver lemlæstelse bliver mødt med hån og spot af gerningsmanden, der stadfæster sin ret til at ydmyge enhver, han har kneppet, som det hedder, når man bliver gennembanket ud af sine forhåbninger. Slået tilbage til start, hvor alle planer falder, fordi man ikke kan undslippe det, man kommer fra. Det, der har dannet en.

»Alle har ikke alle muligheder. Det er noget pis at tro, at vi har en fri vilje. Den frie vilje er død. Vi har ikke alle lige muligheder,« siger Morten Pape og tager et drag af cigaretten.

Det sidder i ham. Vi er det, der danner os.

Blå bog Forfatter Morten Pape er født i 1986 og voksede op i Urbanplanen på Amager. Han modtog i 2015 årets debutantpris for den autobiografiske bestseller »Planen«. Morten Pape er uddannet manuskriptforfatter og er aktuel med romanen »Guds bedste børn«, der tager afsæt i det virkelige drab på den 16-årige Deniz Uzun i Polensgade på Amager i 2008.

For ham er det troen på, at enhver med flid kan blive hvad som helst, der skiller. Det er det privilegium, som vi andre ikke kan se, vi har. Troen på, at vi på en eller anden måde selv har skabt vores plads i verden.

»Jeg tror, det handler om, om man har det privilegium at se mennesket som et overlegent stærkt væsen, der kan udrette alt, eller mennesket som noget, der skal kæmpe og i udgangspunktet er svagt. Med min baggrund hælder jeg til, at livet er en kamp og ikke en buffet på aktionærmødet i Saxo Bank eller i frikvarteret på Det frie Gymnasium.«

Deniz Uzun døde af sine kvæstelser på Rigshospitalet aftenen efter overfaldet. Der gik storpolitik i det. Tyrkiets præsident, Erdogan, kondolerede personligt til Deniz Uzuns mor, og på trods af, at drabsmandens ord var »fucking perkersvin«, afviste drabschef Ove Dahl og statsminister Anders Fogh Rasmussen nærmest øjeblikkeligt, at motivet var racistisk.

Drabsmanden blev dømt, og da han kort efter stak af fra institutionen Stevnsfortet, hvor han afsonede, sagde en anonym ansat til Ekstra Bladet:

»Han angrer ikke. Han virker nærmest stolt over det, han har gjort. Da vi talte om drabet på Deniz, sagde han, at det var planlagt. Ikke at dræbe netop Deniz, men han sagde: »Det var lige meget, hvem det gik ud over, bare det var en »perker«.«

Han har for længst afsonet dommen for kølledrabet, som det blev kaldt. Han har fået kæreste, kamphund og forbindelser dybt ind i rockerkredse.

Flere vidner overværede drabet og noterede Mazdaens nummerplade. Politiet fandt hurtigt gerningsmændene. Her bliver den 15-årige drabsmand ført væk af politiet.

Drengen der måtte slå ihjel

Jeg skrev selv om sagen dengang, det skete. Kort efter drabet i 2008 læste jeg kommunens fortrolige akter, som de skrev undervejs i drabsmandens opvækst. Det var trøstesløs læsning. Det er en lang historie om blodets reproducerede afstumpethed på samfundets bund, hvor de færreste af os kommer. Misbrug, tvangsfjernelse og sammenbrudte familieforhold gik generationer tilbage.

Myndighederne havde begået fejl undervejs, men de havde også længe forsøgt med nye tiltag og ny hjælp. Moren rakte skiftevis ud efter hjælp for så næste dag vredt at afvise enhver indblanding. Forsøgene, tiltagene og projekterne løb ud i sandet, og da drengen efter et knivopgør i skolegården blev smidt ud af specialskolen for de allervanskeligste børn, fordi han simpelthen var for farlig, var politiet den eneste myndighed, der havde regelmæssig kontakt med familien. Op til drabet eskalerede volden med adgang til stadigt voldsommere våben og flere overfald på indvandrere i en konflikt, , der var løbet af sporet mellem en gruppe indvandrere og danskere.

»Vi tror kun, at racistisk motiveret vold og hadforbrydelser kan ske, hvis man er fuldblodsmedlem af en højreradikal White Pride-gruppe, men det er langtfra sandt. Der findes vrede, rodløse unge mænd med massive psykosociale problemer, der - uden det er en undskyldning, men en forklaring - er vokset op i områder, hvor de altid har ligget i krig med og fået tæsk af udlændinge, og som samler sig i et fællesskab mod en fjende, som de anser som lavere i hierakiet end dem selv,« siger Morten Pape.

Seks dage før drabet besluttede kommunen at sætte massivt ind over for drengen og hans mor. Det nåede de ikke.

Der findes folk, der ganske enkelt er spild af ilt. Morten Pape

Jeg kaldte artiklen, som jeg skrev dengang, for »Drengen der måtte slå ihjel«. Der var noget uafvendeligt over hans handling. Nogle år senere faldt Morten Pape over artiklen. Den ramte ham. Der lå en større historie. En fortælling om det, der skete før, og det, der skete efter det ene evige minut på Polensgade, der kostede Deniz Uzun livet. Men først og fremmest en fortælling om livet for dem, for indvandrere og danskere på bunden, der ikke har det privilegium at kunne tro på illusionen om en fri vilje.

»De to brødre har lavet så meget lort. Du kaldte din egen artikel »Drengen der måtte slå ihjel«, og den artikel beskriver jo tydeligt, at det må gå galt. Spørgsmålet var bare, hvor galt det måtte gå. Vi bliver det, der danner os. Det er en stor amerikansk liberal løgn, at alle har potentialet til at blive, hvad de vil. Du kan ikke blive det, du vil. Du kan blive det, du kan. Det er løgnagtigt og naivt at påstå, at mennesket skulle være så stærkt, så man kan frisætte sig fra arv og kår,« siger Morten Pape.

I tiden efter drabet anklagede moren kommunen for at have svigtet. Det var systemet, der var skyld i hendes sønners dødsvold. Det var kommunens ansvar. I bogen spørger den fiktive mor langt, langt inde i handlingen, da hun i retssagen mod sine sønner får oprullet års afmagt og svigt: »Er jeg en dårlig mor?« Men hun afviser. Det er ikke hende, der var en dårlig mor.

»Hun siger: »Staten er en dårlig mor. Det er ikke mig.« I bogen personificerer moren den svære sociale klient, som både rækker hånden ud, men som også modarbejder, og som jeg også tror har enormt svært ved at kaste håndklædet i ringen og erkende, at hun ikke duer som mor. Kombinationen af inkompetente forældre og et inkompetent system er en rigtig dårlig cocktail. Systemet er blevet så bureaukratisk, at de, der har brug for hjælp, ikke længere har tillid til det system, der er sat i verden for at holde et højt bundniveau i vores velfærdssamfund. De fravælger det eller føler sig fanget og mistænkeliggjort og siger, at det er systemet, der smadrer deres liv,« siger Morten Pape.

Morten Pape debuterede med »Planen«, som beskriver hans egen opvækst i ghettoen Urbanplanen på Amager.

Én chance

Han har stor omsorg for de mennesker, der lever på bunden. Han kender årsagerne. Men han har også set, hvordan nogle står i vejen for livet for både sig selv og andre.

»Jeg har oplevet, at selv de dygtigste, mest engagerede ildsjæle blandt socialmedarbejderne må give fortabt over for de allermest umulige klienter. Livet er ikke for alle, og en af de ting, som venstrefløjen har meget svært ved at erkende, er, at der findes tabere. Men de findes. Jeg kender dem selv. Der findes folk, der er så nederdrægtige, så lade, svage, opgivende og aggressivt modarbejdende, at det forpester ethvert initiativ. Der findes folk, der ganske enkelt er spild af ilt,« siger han med ærgrelse over at måtte sige det.

Indignationen er tydelig. Den ændrer hans stemme, der bliver hårdere og fladere. Den er i sætningerne og en sjælden gang i blikket. Vreden over ringeagten. Han svor engang aldrig at glemme den. Han har været tro mod sit løfte. Følelsen, da han græd af raseri på toilettet, efter at hans morfar, der boede på det finere Amager med carporte og flagstange, kom forbi med nogle nedslidte, mugne og beskidte møbler, de ikke engang havde brug for, som en klar besked om, hvad de var værd, sidder i ham. Den er drivkraften. Han skal modbevise alle nederlag, alle afvisninger og afslag.

Den venstrefløj, der råber højest, har et klassisk venstrefløjsafsæt, som er solidaritet, men det lader til, at de kun er solidariske med dem, de er venner med på Facebook. Morten Pape

Han havde én chance. Han var ikke bedre, understreger han, men han kunne læse og skrive, før han kom i skole. Han var klogere end dem i skolen, i Urbanplanen og vennen, som han havde spejlet sig i, og som sad i Mazdaen den dag, Deniz Uzon døde. Pape betragtede og assimilerede sig. Simulerede måske. En ingenmandsmand i et ingenmandsland, hvor familiernes fredagsunderholdning med hygge og popcorn bestod af at grine af naboernes skænderier og afklapsninger.

»Det har drevet mig at ville modbevise andres fordømmelse og ringeagt. Vrede og ærgerrighed er den bedste benzin. Alle vil gerne være konger. Hvis du hele tiden får at vide, du ikke dur til noget, at ingen forventer noget af dig, at du er ikke er noget værd, er der en hårfin balance mellem at sige »jeg skal vise jer« med en spidsborgerlig dyd som at skrive og at sige »fuck, jeg brænder hele lortet ned«,« siger han.

En solsikke i Urbanplanen, hvor Morten Papes første bog »Planen« foregår.

Velfærdssamfundets suttetræ

Han ænser sin egen vrede i andres ubetænksomme sorgløshed. Som i sine første år på vej ud af ghettoen, hvor han kunne blive enormt fortørnet, når middeklassevennerne brokkede sig over, at sovsen var for varm på Jensens Bøfhus, uden at fatte, hvor stort det var bare at være på en rigtig restaurant. Nu ramler han oftere ind i fornedrelsen, når endnu en middelklassepriviligeret wannabe-minoritet hænger sine identitetshungrende pseudoproblemer til skue i velfærdssamfundets suttetræ, hvor de overskygger samfundets reelt strukturelle problemer. Konsekvensen er, at den anden fløj kan fortsætte selvbedraget som deres egen selfmade lykkes smed, der ikke stod på skuldrene af nogen som helst, men uafhængigt af opvækst, netværk og farmands penge klarede det hele selv.

Jeg har været i hjem, hvor man ikke ville høre tale om kritik af indvandring, men man ville heller aldrig nogensinde invitere danske Suzanne fra Kurvemagerstigen på middag.

»Jeg forkaster ideen om, at vi alle har lige muligheder. Det er for forsimplet. Det er en alt for bekvem måde at anskue virkeligheden, verden og mennesker på. Vi har en hel politisk fløj i dag, der er samlet om et stort samfundsmæssigt diktum, der lyder »SÅ TAG DIG DOG SAMMEN FOR FANDEN«. Den fik for alvor næring med »Dovne Robert« og »Fattig-Carina«, og det bliver ikke bedre af, at vi har en kæmpe avis, der lader privilegerede idioter med åndssvage, ligegyldige first world problems komme til orde, som var der væsentlighed i deres brok over, at de skal møde klokken 08.00 i gymnasiet, at maden i kantinen er for kold, eller at man ikke kan amme på en café. Som jo kun bekræfter den anden privilegerede flok i, at folk bare skal tage sig sammen og stoppe deres forkælede klynkeri. Man kan jo ikke tænke andet,« siger han.

Sammen kan de to grupper så fylde det hele, mens alt andet bliver ignoreret eller overset.

»Der er en del af den politiske værdikamp, der foregår mellem meget privilegerede mennesker, hvor klynkeriet over småting bliver modsagt af en anden flok, der er så privilegeret, at de kan undgå at erkende, at de har fået hestesko hele deres opvækst, og derfor ikke forstår, at alle ikke bare kan tage sig sammen og blive lige så dygtige og topskattebetalende som de selv. Den del af kulturkampen støjer alt for meget. Den lægger en tyk åndsvag tåge ud over de gløder, der er på gaden, og de rigtigt tunge samfundsproblemer, vi har i det her idylliske land, de kommer aldrig til orde. Vi er så næret af tanken om lighed og lige muligheder i form af et velfærdssamfund, at vi tror, alle kan blive samlet op af det sociale sikkerhedsnet, og ikke ser dem, der falder igennem,« siger han.

Morten Pape på Amager Strand.

Humanismens hykleri

Mens Socialdemokratiet og også SF - efter sigende blandt andet inspireret af »Planen« - er i gang med et opgør med den ideologiske afvisning af vestegnsborgmestrenes advarsler om en skæv bolig- og integrationspolitik i 80erne og 90erne, erstatter store dele af venstrefløjen fortsat klassebevidsthed med hul humanisme, hvor holdning vejer tungere end handling, og der er flere likes i at tale om tonen i debatten end virkeligheden.

»Der er ikke nogen, der vil se det her som klasseproblemer. Den venstrefløj, der råber højest, har et klassisk venstrefløjsafsæt, som er solidaritet, men det lader til, at de kun er solidariske med dem, de er venner med på Facebook. Selv om jeg synes, der er tale om himmelråbende hykleri, når den kreative Nørrebroklasse omfavner diversitet og multikulturalisme samtidig med, at deres egen purk fandeme ikke skal gå på Rådmandsgades Skole, anerkender jeg, at ens ideologi udgør et dilemma, når den gælder ens eget liv,« siger han med henvisning til, at Nørrebro har en af landets højeste andele af børn på privatskoler.

Alle dem, der ud fra en ideologisk betragtning tror på de har opskriften på, hvordan det gode samfund skal være, er i mine øjne farlige Morten Pape

»Det er venstrefløjens dilemma i en nøddeskal, at man på ideologisk vis stiller sig i et meget bestemt ringhjørne, men når det kommer til, hvordan man vælger at leve sit liv, og hvem man mænger sig med, så bliver det noget andet. Jeg har været i hjem, hvor man ikke ville høre tale om kritik af indvandring, men man ville heller aldrig nogensinde invitere danske Suzanne fra Kurvemagerstigen på middag. Hvis man endelig kom hjem til Suzanne, så ville man grine af hendes kiksekage og Neskaffe, mens man udviser anerkendende respekt over for en etnisk minoritet fra Urbanplanen og forsker i strukturel diskrimination, så man kan påpege, hvor ekstremt fremmedfjendske og mikroaggressive alle danskere er. I virkeligheden udøver man den nøjagtigt samme struktur. Det er ren forstillelse og glorificering af ens egen kulturelle kapital og gode smag. Det er eddermame privilegieblindhed,« siger han.

Han tror ikke på, at man kan ændre de sociale sammenhænge i ghettoen uden lovindgreb. Den sociale arv er for tung til at opløse sig selv. Derfor anser han regeringens ghettoplaner for noble, men vanskelige.

»Det er efterhånden gået op for både borgerlige og centrumvenstre på Christiansborg, at konflikterne og kultursammenstødende mellem indvandrere og danskere blev tørret af på den laveste klasse i ghettoerne. Det var deres cykler, der blev stjålet, dem, der blev sprunget over i køen i supermarkedet, deres vaskemaskiner, der altid var optaget, og dem, der blev kaldt racister, hvis de sagde, det var deres tur. Vestegnsborgmestrene, der råbte op om, at vi ikke måtte parkere indvandrerne i osteklokker, hvor de kunne passe sig selv, fik at vide, at de skulle holde deres kæft. Ligesom danske beboere, der sagde fra til forældremøder i skolen, blev bedt om at sætte sig ned bagerst på racistpladserne. Så mens nogle blev stigmatiseret og udstødt som samfundsnassende perkere, blev andre stigmatiseret og udstødt som fremmedfjendske racister, selv om de egentlig bare stillede spørgsmål ved en udvikling, de kunne se var skæv,« siger Morten Pape.

Rasende. Hver gang

Han afskyr den dogmatiske forenkling af virkeligheden, som når indvandrere beskylder enhver, der skælder dem ud, for racisme, når højrefløjen betragter de fleste arbejdsløse som dovne samfundsnassere, og venstrefløjen ser rødt, bare man nævner Dansk Folkeparti.

»Alle dem, der ud fra en ideologisk betragtning tror på, de har opskriften på, hvordan det gode samfund skal være, er i mine øjne farlige,« som han siger.

De mangler virkeligheden.

I de mange søde breve, han har fået fra læsere efter »Planen«, er der en sætning, der altid går igen.

»Det har været chokerende at læse din bog. Det har været en øjenåbner.«

Det er venligt ment. Det gør ham rasende. Hver gang.

»Det, jeg oplevede, var jo vand i forhold til andre. Jeg blev ikke misrøgtet eller slået. Jeg fik mad og kærlighed. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at folk bliver chokerede over at læse en bog som min. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at folk har et så bekvemt blindt øje til, hvordan andre mennesker bor her i landet. Jeg bebrejder ikke nogen noget. Men det kan ikke være rigtigt. Det kan det ikke,« siger han.

»Selv om jeg langtfra havde det værst, så er jeg blevet robust,« siger han med den ydmyghed, der så ofte kendetegner dem, der ikke behøver at opfinde en problematisk barndom for at være lidt særlig.

»Jeg har erfaret, at i sidste ende handler livet om at holde det ud og parere de slag, der kommer. Og knock it out the park, når muligheden så kommer,« siger han.

Det er virkeligheden.