Lisbeth Knudsen: Bestyrelsen var enig om Kasper Holten som ny teaterdirektør

Lisbeth Knudsen er chef for Det kgl. Teaters bestyrelse og i den ejenskab var hun for ansvarlig for ansættelse af en ny teaterdirektør efter Morten Hesseldahls afgang. Valget faldt på Kasper Holten, men i denne uge bringer Weekendavisen en historie om, at det var Venstreministeren Søren Pind, der længe var favorit til stillingen.

Weekendavisen skriver, at venstrefolk viderebragte det rygte, at Søren Pind var favorit til stillingen som direktør - ja, at han allerede havde fået tilsagn om at få jobbet.

Ifølge rygterne, og der er ingen dokumentation i Weekendavisens forsideartikel, var en ministerrokade derfor nødvendig. Weekendavisen refererer til et rygte fra en Politiken-medarbejder, om at der vistnok var interne stridigheder i bestyrelsen om hvem, man skulle vælge.

Ifølge avisens referat var Lisbeth Knudsen og bestyrelsens næstformand Anders Hjulmand mest stemt for Søren Pind, men i sidste runde var bestyrelsens medarbejderrepræsentanter samt skuespilleren Waage Sandø, der også sidder i bestyrelsen, modstander af Søren Pind og da Lisbeth Knudsen lagde vægt på enighed, blev det Kasper Holten istedet for Søren Pind.

Berlingske har spurgt Lisbeth Knudsen om beskrivelsens rigtighed.

Var Søren Pind kandidat?

»Jeg kommenterer ikke på, hvem der har søgt. Vi har fået 21 ansøgninger og har haft grundige samtaler med mange.«

Var der uenighed i bestyrelsen?

»Nej, der var 100 procent enighed i bestyrelsen, der valgte Kasper Holten.«

Var Kasper Holten dit første valg?

»Jeg kommenterer ikke på bestyrelsens interne drøftelser og på enkelte bestyrelsesmedlemmers overvejelser. Hverken mine egne eller andres.«

Berlingske kontaktede en række andre bestyrelsesmedlemmer og her var svaret det samme: »Ingen kommentarer.«

Waage Sandø siger til Berlingske: »Jeg kender overhovedet ikke til historien og kan derfor ikke kommentere.«