Lille pige blev fundet bevidstløs på bunden af badesø

København. En pige på seks år blev i sidste uge fundet bevidstløs på bunden af en badesø i Albertslund vest for København. Det var en anden badegæst, der opdagede hende, og pigen blev reddet op og forsøgt genoplivet.

Det lykkedes livreddere at få gang i hendes hjerte. Derefter blev hun kørt med ambulance til Rigshospitalets traumecenter, hvor hun kom til bevidsthed, fortalte Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Om den seksårige pige klarer ulykken uden varige mén, er imidlertid uvist.

Ulykken i badesøen i Albertslund er en af flere farlige hændelser den seneste tid med børn, der er kommet galt af sted i vandet - eller har været tæt på.

Derfor opfordrer Trygfonden alle voksne til at være særligt opmærksomme på deres børn, når de er på stranden eller et andet sted for at bade.

- Når der er fyldt på badestederne, kan vi se, at man lynhurtigt mister overblikket, og så kan børnene pludselig blive væk, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i Trygfonden.

Man må som voksen ikke forvente, at livredderne på stranden holder øje med ens børn. Livredderne træder til, hvis der opstår farlige situationer, men det er forældrenes opgave at passe på børnene, understreger han.

- Det bedste er at gå i vandet sammen med børnene og få en god oplevelse sammen. Det næstbedste er at holde sig så tæt på vandet som muligt.

Et kort øjebliks uopmærksomhed kan være afgørende. Derfor skal voksne være forsigtige med at kigge på mobiltelefon, læse avis eller lave andre distraherende ting, når børnene bader.

Foruden ulykken med den seksårige pige i Albertslund, måtte livreddere også hjælpe nødstedte piger ved Sandvig Strand og Ishøj Strand.

Ved Sandvig Strand på Bornholm var to chokerede piger faldet i et revlehul, og ved Ishøj Strand syd for København fik livreddere øje på en femårig pige, der ikke kunne bunde. Og hun kunne heller ikke svømme.

Pigen blev hjulpet i land af livredderne. Hun var på stranden med en onkel og nogle fætre, som ifølge Trygfonden ikke holdt øje med hende.

