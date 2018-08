Letbanen får sikkerhedsgodkendelse til at køre til Odder

Efter lang tids venten har Aarhus Letbane fredag fået den endelige sikkerhedsgodkendelse til at kunne begynde kørslen til Odder.

Det fortæller Lars Korsholm, der er kontorchef i Center for marked og kollektiv trafik i Transport- Bygge og Boligstyrelsen til DR P4 Østjylland.

»Aarhus Letbane har fået en godkendelse til, at de kan begynde at køre med passagerer til Odder og fra Odder til Aarhus«, siger han.

Det er endnu uvist, hvornår letbanen begynder at køre, men den kan i princippet køre, når selskabet bag, beslutter det, siger han.

»Jeg forventer, at Aarhus Letbane melder det videre forløb ud, når de har modtaget godkendelsen, som forventes fremsendt hurtigst muligt i dag (fredag. red)«, siger han til DR P4 Østjylland.

Det var meningen, letbanen til Odder skulle være begyndt at køre for et år siden, og den tidligere nærbane til byen har været lukket siden august 2016. Det samme har den gamle nærbane til Djursland, hvor borgerne også venter på, at letbanen til Grenaa kører.

»Det er så den næste proces, vi skal i gang med, og hvor vi skal modtage de forskellige ansøgninger fra Aarhus Letbane, og så skal vi hurtigst muligt i gang med sagsbehandlingen, således, at den kan komme ud at køre til Grenaa,« siger Lars Korsholm til DR P4 Østjylland.

/ritzau/