Lejere fusker med falske adresser på presset boligmarked

Alle kneb gælder. Selv når der er tale om et regulært lovbrud.

Det lader til at være mottoet for mange boligsøgende og udlejere.

Lejere opgiver fiktive adresser for at modtage sociale ydelser. Eller presses til at tilbageholde oplysninger om deres egentlige bopæl for myndighederne. Det sker, fordi udlejere stuver flere ind i lejligheder, end de må.

Lejeloven dikterer nemlig, at en lejer af en bolig kun må fremleje til det antal personer, der er værelser. Derfor tilbydes desperate boligsøgende værelser uden adresseregistrering. Mens udlejeren bryder lejeloven ved at udleje til flere end det tilladte, bryder lejeren CPR-loven ved ikke at lade sig registrere på bopælen.

Så længe man har et sted at bo, så virker 1000 kroner i bøde ikke som så forfærdelig meget igen Agnethe Sandbæk Steffensen, ny tilflytter til København

Berlingske har fundet mere end tredive boligopslag på facebook, hvor udlejeren noterer, at »Adresse ikke er muligt« eller »Uden CPR«.

»Hvis man ser sådan et vilkår i sin kontrakt, skal man altid stille spørgsmål ved det. Det er typisk, fordi udlejeren ikke har rent mel i posen. Det kan jo være, at udlejeren ikke må fremleje,« siger chefjurist ved Lejernes Landsorganisation, LLO, Anders Svendsen.

Den boligsøgende er imidlertid i risiko for at blive taget i at bryde dansk lov. Det er nemlig forbudt ikke at oplyse sin rigtige adresse. Det kan blive en dyr fornøjelse for den boligsøgende, der risikerer bøder.

»Så længe man har et sted at bo, så virker 1000 kroner i bøde ikke som så forfærdelig meget igen,« siger Agnethe Sandbæk Steffensen, der er ny tilflytter til København.

Tusind kroner er det, lejere i Københavns Kommune risikerer at skulle betale, hvis de ikke melder en flytning rettidigt. Det er imidlertid op til den enkelte kommune, hvorvidt de vil udstede bøder, ligesom de selv kan fastsætte beløbet. I Odense Kommune skelnes der mellem for sen registrering, som udløser bødestraf på 600kr, og en bevidst afgivelse af urigtige oplysninger, der straffes med op til 3.000kr i bøde.

Rotteræs om boliger

Trods risikoen for bødestraf, afholder det ikke de boligsøgende fra at tage imod boligtilbud uden bopælsregistrering.

»Der er jo den her kæmpe boligmangel, så man bliver virkelig desperat. Det er et rotteræs at finde bolig i København, så alle kneb gælder,« siger Agnethe Sandbæk Steffensen.

Hun var afhængig af en bolig, fordi hun ikke kunne pendle fra sit barndomshjem i Holstebro.

Under sin første tid i København lejede hun et værelse uden mulighed for adresseregistrering. Der havde hun i stedet adresse hos veninder, så hun kunne få udeboende SU, der skulle betale huslejen.

»Jeg vidste egentlig godt, det ikke var helt fint i kanten. Men der er jo masser, der har adresse alle mulige steder,« siger hun.

Reglerne for dig som lejer og udlejer Du skal være registreret i CPR på den adresse, hvor du bor. Det er ulovligt at være registreret i CPR på en adresse, hvor du reelt ikke bor - også selvom du blot ønsker at modtage post på adressen. Du skal anmelde flytning til en ny adresse senest 5 dage efter flytning.

Du skal give din bopælskommune besked, hvis ikke du har et fast opholdssted.



Kilde: Det Centrale Personregister Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Jurist: Gør det alligevel

Selvom Agnethe Sandbæk Steffensen fulgte udlejers kriterier og dermed brød loven, skulle hun have trodset sin udlejer og registreret sig retmæssigt, siger chefjurist ved LLO, Anders Svendsen.

»Selv hvis udlejeren har skrevet i kontrakten, at lejeren ikke må lade sig registrere på adressen, er det et ugyldigt krav. Lejeren både kan og skal gøre det alligevel,« siger han.

Det lyder som en konfliktoptrappende ting at gøre?

»Men det er udlejeren, der siger til lejeren, at vedkommende ikke skal følge loven. Og det kan man ikke gøre. Det er ikke noget, man kan aftale sig ud af i en lejekontrakt,« siger Anders Svendsen.

Kommer det frem, at lejeren ikke er retmæssigt registreret, og udlejeren vedstår sit krav, risikerer lejeren først og fremmest at blive opsagt. Men så er der hjælp at hente.

»Hvis der er tale om ulovlig udlejning, så ryger lejeren i første omgang ud. Men så kan vedkommende kræve erstatning for det tab, de har lidt på grund af den uretmæssige opsigelse,« siger Anders Svendsen.

»Der er så mange, der gør det«

Berlingske har talt med tre udlejere, der har fremlejet værelser uden adresseregistrering. To af dem fortæller, at de var klar over, at deres lejere blev sat i en svær situation.

»Den er for dyr til, at jeg kan bo her alene. Og der er ikke nogen af mine lejere, der har haft et problem med det. De får lov at bo billigt og centralt,« siger Anders, der ikke ønsker at optræde med efternavn. Hans identitet er redaktionen bekendt.

Mens Anders var klar over lovbruddet, bliver Anna Steen Carlsen overrasket, da vi ringer til hende.

»Jeg tror bare, at der er så mange, der gør det og har sagt, at de har gjort det. Så jeg tænkte ikke på at undersøge det,« siger hun.

Anna Steen Carlsen fremlejede sit værelse, mens hun selv var ude at rejse. Hun ærgrer sig nu over at have sat sin tyske lejer i en situation, hvor han brød loven.

»Jeg er egentlig lidt en regelrytter, så det har jeg det dårligt med. Især når han nu kommer udefra, så er det jo mig, der skal kende reglerne,« siger hun.

Selvom der kun var tale om en måneds fremleje, skulle lejeren dog stadig registrere sig på adressen, siger Anders Svendsen.

»Grænsen går der, hvor der ikke er tale om et ferie eller fritidsophold. Hvis man rent faktisk flytter bopæl, altså der hvor man har sine ejendele og sin livsførelse, så betragtes man som flyttet.«