Lav kølige godbidder til hundene i sommervarmen

Sommeren har bragt lune temperaturer med sig, og også hos de firbenede kan varmen mærkes.

Hunde kan ikke svede som os mennesker, men slipper af med varmen gennem tungen.

Når hunde halser, får de luft over tungen. Det får vandet til at fordampe, og derved køles kroppen.

Men begynder hunden at halse kraftigt, skal man være meget opmærksom, understreger dyrlæge Rikke Christensen-Lee, der er direktør for Dyreværnet.

»Pludselige temperaturændringer kan være meget farligt. Hvis en hund halser så meget, at den hyperventilerer, har den det for varmt. Bliver den konfus og slingrer, skal man straks reagere, for det kan være tegn på hedeslag,« advarer hun.

»Sker det, så læg våde håndklæder om hunden, kom koldt vand på poterne, maven og steder, hvor der ikke er pels, og afsted til dyrlægen. Hvis hunden er konfus, kan den have svært ved at drikke, og så kan den risikere at få vand i lungerne.«

Normale sunde og raske hunde kan selv sørge for ikke at blive dehydrerede, bare ejeren sørger for, at hunden hele tiden har adgang til rigeligt frisk vand og mulighed for at opholde sig i skygge.

»Hunde bruger vand til at køle sig ned, for de mister varme gennem tungen, så når de drikker, bliver de kølet ned.«

»Mange hunde kan også godt lide at få en isterning, som de kan lege med og gnaske på,« siger Rikke Christensen-Lee.

Man kan også lave en slags is til hunde ud af frossent dåsefoder eller opblødt tørfoder frosset i isterningebakker.

»Frys hundens almindelige mad ned i en størrelse, som passer til hundens størrelse.«

Ifølge Lise Lotte Christensen, der er presseansvarlig hos Dansk Kennel Klub, kan man også stoppe opblødt tørfoder ind i et stykke hundelegetøj eller et udhulet marvben og fryse det.

»Hvis man har hvalpe, der er glade for at tygge i ting, kan man tage et legetøjsreb af bomuld, væde det med meget fortyndet bouillonopløsning, lægge det i en pose og fryse det.«

Den fortyndede bouillonopløsning er saltholdig, så man skal ikke give det til sin hvalp for ofte.

/ritzau fokus/