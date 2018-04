Lars von Trier modtager Danmarks største kulturpris

Sonningprisen er torsdag blevet overrakt til den danske filminstruktør Lars von Trier.

Det er Danmarks største kulturpris på en million kroner, som blev uddelt på Københavns Universitet.

»Jeg er meget stolt, og det er jeg sjældent. For prisen er ikke bare møntet på en film, men på et liv og en måde at bruge det på, altså et virke«, sagde Lars von Trier i sin takketale.

Det blev allerede annonceret i januar, at Lars von Trier ville blive årets modtager af prisen.

Prisen gives "til en person, der har udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur".

»Som filmskaber har Lars von Trier formået at give forskellige genrer sin helt egen fortolkning«, siger Milena Bonifacini i en pressemeddelelse.

Hun er formand for Akademirådet, som var med til at indstille von Trier til Sonningprisen.

»I den forstand er han en grænsesøgende og grænseoverskridende kunstner, der placerer sig selvsikkert og selvbevidst et helt andet sted end den stadig mere kommercialiserede mainstreamfilm«, siger hun.

I sin takketale kommenterede Lars von Trier den skandale, han endte i, da han i 2011 på et pressemøde i Cannes kom med kontroversielle udtalelser og blandt andet udtrykte forståelse for Adolf Hitler.

Det betød, at han en overgang ikke var velkommen ved festivalen.

»Til nogens ærgrelse har jeg aldrig været og bliver aldrig nazist«, sagde han i takketalen.

»Den ærgerlige udvikling af pressemødet kom til at koste mig flere års angst. Hele historien har lært mig, at man skal træde varsomt.«

Lars von Trier har mere end 20 film- og tv-produktioner bag sig.

Det er torsdag annonceret, at Lars von Triers film "The House That Jack Built" er udvalgt til at deltage i filmfestivalen i Cannes. Dog uden for hovedkonkurrencen.

