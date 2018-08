Skolestart

Lange sommerferier gør dit barn dummere

Under en lang sommerferie kan et skolebarn miste op mod en fjerdedel af den viden, barnet har tilegnet sig på et skoleår. »Prisen for en sommerferie med alle dens positive oplevelser er et vist læringstab, og den pris må man bare betale,« siger professor i pædagogik.