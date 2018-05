Østre Landsret stadfæster betingede fængselsstraffe til to unge mænd i det såkaldte Umbrella-kompleks.

De tiltalte er således skyldige i deling af børneporno og straffes med fængsel i henholdsvis 20 og 40 dages fængsel.

Sagerne mod de to unge, der var 16 og 17 på gerningstidspunktet, kan få afgørende betydning for over 1000 andre unge, der er sigtet for at have delt en meget omtalt sexvideo.

