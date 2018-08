Landsret ophæver våbendom grundet dunkelt anklageskrift

Ved en højst usædvanlig afgørelse har Østre Landsret tirsdag valgt at ophæve en byretsdom, hvor en mand fra Horsens blev idømt to et halvt års fængsel for våbenbesiddelse.

Landsretten mener nemlig, at sagens anklageskrift ikke lever op til lovens krav. Det er en begmand til både anklagemyndigheden og Retten i Odense, som i sin tid dømte manden.

»Jeg har gjort gældende, at anklageskriftet ikke lever op til de kriterier, der er for et anklageskrift. Og landsretten er enig med mig i, at manglerne er så omfangsrige, at man har ophævet byrettens dom,« fortæller forsvarsadvokat Berit Ernst.

Sagen drejer sig om en pistol, som den dømte mands lillebror blev taget med på Odense Banegård Center den 10. oktober i fjor. Dagen efter blev lillebroren varetægtsfængslet, og politiet fattede så mistanke til storebroren også.

Han blev fængslet den 12. oktober.

Lillebroren har tilstået, og i byretten fik han to års fængsel. Men storebroren har nægtet sig skyldig.

I anklageskriftet står der, at storebroren har været i besiddelse af et kaliber 22-skydevåben "i begyndelsen af oktober 2017 i Horsens".

»Den anklage er så upræcis, at det er umuligt at forsvare sig mod den, og landsretten har sagt, at det ville være uforsvarligt at dømme ham på baggrund af det,« siger Berit Ernst.

Landsrettens dom kan ses som en direkte kritik af anklagemyndigheden ved Fyns Politi, som i sin tid udarbejdede anklageskriftet. Men det er også en indirekte kritik af Retten i Odense, som i januar afsagde dom i sagen.

Rettens opgave er nemlig ikke blot at afgøre spørgsmålet om skyld eller uskyld. Den skal også være garant for at retsplejeloven bliver fulgt, herunder at anklageskriftets udformning lever op til reglerne.

Tirsdagens afgørelse fra Østre Landsret henviser i den forbindelse til en bestemmelse i retsplejeloven, som kan tages i brug, når »en væsentlig regel for sagens behandling, som har til formål at beskytte tiltalte, er tilsidesat«.

Som forsvarsadvokat har Berit Ernst flere gange forsøgt at redde skindet på sine klienter ved at protestere over et anklageskrifts udformning.

»Men jeg har ikke oplevet før, at det faktisk skete på denne måde. Der findes kun nogle få trykte afgørelser (i den juridiske litteratur, red.), men de er simpelthen så gamle,« fortæller Berit Ernst.

Ophævelsen af dommen er ikke at sidestille med en frifindelse. Det betyder, at byrettens dom ikke længere findes. Anklagemyndigheden kan vælge at rejse tiltale på ny.

Men storebroren, som har siddet fængslet siden oktober og i øvrigt ikke tidligere er straffet, er ikke længere frihedsberøvet. Landsretten bestemte nemlig, at han skulle løslades.

