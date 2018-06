Landsret: Irakeres talsmand i sag om tortur er utroværdig

En talsmand for irakerne i sagen om operation Green Desert stemples som direkte utroværdig i den dom, som Østre Landsret har afsagt fredag.

Manden, der hedder Basim, havde rollen som den, der i høj grad hjalp advokat Christian Harlang med at skaffe oplysninger.

Selv er han i øvrigt i blandt de 23 mænd, der havde anlagt retssagen mod Forsvarsministeriet.

Men i det hele taget har han "fremstået meget utroværdig i sine forklaringer under sagen", noteres det i dommen.

I Irak arbejdede Basim blandt andet for et britisk advokatfirma, som indsamlede klagesager mod det britiske militær.

Til avisen The Sun udtalte han, at han havde opfordret til overdrivelser og falske anklager mod briterne. Denne virksomhed har han bekræftet i Østre Landsret.

Selv har han krævet godtgørelse, fordi han angiveligt var frihedsberøvet i nogle timer ved operation Green Desert 25. november 2004 og blev udsat for krænkende behandling. Dette afvises imidlertid af landsretten.

Desuden tror dommerne ikke på forklaringer fra flere andre irakiske sagsøgere om, at de blev udsat for vold af danske soldater, og at danske soldater også foretog krænkende undersøgelser af dem under en efterfølgende screening.

Mistroen skyldes blandt andet Basims centrale rolle. Dels har han fået betaling af advokat Christian Harlang, og dels kan hans koordinering af sagen have "bidraget til et fortegnet og urigtigt erindringsbillede hos gruppen af sagsøgere", skriver dommerne.

De lægger endvidere vægt på, at Basim har indrømmet, at han har medvirket til fup i sager mod britiske soldater.

Endelig har det betydning, at mange af sagsøgerne også har anlagt sag mod det britiske forsvarsministerium for selv samme militære operation.

