Landsret giver 20-årig betinget fængsel i sexvideosag

Fredag er endnu en dom faldet i landsretten i en af prøvesagerne i det store Umbrella-kompleks om unges deling af sexvideoer.

30 dages betinget fængsel, lyder straffen til en 20-årig mand fra Aarhus, som delte to af videosekvenserne syv gange i 2016.

Dermed stadfæster landsretten byrettens dom fra marts, hvor han blev dømt skyldig i deling af børnepornografisk materiale.

Landsretten lægger i dommen vægt på, at den unge mand delte to videoklip.

»Ved bedømmelsen af tiltaltes forsæt lagde landsretten afgørende vægt på, at det - når man så de to videoer i sammenhæng - klart fremgik, at de forurettede begge var under 18 år,« lyder det fra landsretten.

Komplekset omhandler flere videoer, som blev optaget tilbage i 2015. To 15-årige ses i videoerne. Da de unge i videoen er under 18 år, er der tale om børnepornografisk materiale.

I sagen sigter politiet flere end 1000 unge for børneporno ved at have delt videoerne med andre unge gennem Facebooks beskedapp, Messenger. Men først har anklagemyndigheden altså rejst tiltale mod ni unge, som får behandlet deres sager i retterne.

Prøvesagerne skal sætte retning for, hvordan resten af sagerne skal behandles. Indtil videre danner der sig et billede af en kompliceret sag, da landsretten har idømt forskelligt i flere af de første syv sager.

Herunder gennemgås de otte sager, der har været for retten: * Bøde på 1500 kroner: En nu 19-årig kvinde delte i oktober 2015 en sexvideo med en veninde. Delingen gav i Østre Landsret en bøde på samlet 1500 kroner for blufærdighedskrænkelse, mens der blev frifundet for børneporno. I byretten blev hun idømt ti dages betinget fængsel for børneporno. * Frifindelse: Vestre Landsret frifandt 16. maj en 20-årig kvinde. Dommen omstødte Retten i Aarhus' dom, som den 14. marts idømte kvinden syv dages betinget fængsel for at have delt én sexvideo én gang. Dermed gjorde hun sig skyldig i udbredelse af børnepornografisk materiale, mente byretten. * 40 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 20-årig mand skyldig i deling af børneporno. Forbrydelsen bestod i, at han i efteråret 2015 delte to af videosekvenserne med 35 forskellige personer. Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby. * 20 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 17-årig dreng skyldig i udbredelse af børneporno. I 2016 delte han to af sexvideoerne med 16 andre i en gruppechat på Facebook. Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby. * Bøde på 2500 kroner: Østre Landsret frifandt 20. april en 22-årig mand for børneporno, selv om han tilbage i 2015 delte en af sexvideoerne med syv venner. Dermed slipper han for den betingede fængselsstraf på ti dage, som han i februar fik i Retten i Lyngby. Bøden på 2500 kroner gives for blufærdighedskrænkelse. * Bøde på 2500 kroner: Vestre Landsret afgjorde 23. marts den første ankesag. Her blev en dom til en 20-årig mand fra Syddjurs ændret. Ved Retten i Randers blev han idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt en af videoerne med 12 personer, men i landsretten blev han frifundet for børneporno. Bøden på 2500 kroner gives for blufærdighedskrænkelse. * 30 dages betinget fængsel: En 18-årig mand blev ved Retten i Aarhus 20. februar kendt skyldig i deling af en af sexvideoerne over to omgange. I første omgang blev den sendt til én person og i anden omgang til den samme samt ni andre. * 30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Aarhus delte materialet syv gange og gjorde det tilgængeligt for 15 personer. Han blev dømt ved Retten i Aarhus 14. marts. Vestre Landsret stadfæstede 29. juni dommen. Kilder: Ritzau, Rigsadvokaten og Politiken. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/