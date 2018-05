Landsret frifinder 20-årig for deling af sexvideo

En 20-årig kvinde fra Aarhus er onsdag blevet frifundet ved Vestre Landsret for at have delt en omstridt sexvideo.

Kvinden blev 14. marts ved byretten idømt syv dages betinget fængsel ved Retten i Aarhus.

Men den dom har landsretten nu omstødt.

Dommere og domsmænd lægger vægt på kvindens forklaring om, at hun ikke så videoen i detaljer, før hun delte den med en klassekammerat.

Derfor kunne hun ikke vide, at de medvirkende personer blot var 15 år.

Den tiltalte forklarede i retten, at hun var medlem af en gruppechat på beskedtjenesten Messenger.

En fra gruppen delte videoen med hende og 15 andre fra klassen en novemberaften 2016.

Kvinden forklarede, at hun kun så ganske lidt af videoen.

»Det var ikke noget for mig. Jeg har højst set ét sekund af videoen,« forklarede hun i retten.

OVERBLIK: Her er sagen om deling af sexvideoer Foreløbig er fem sager i et stort kompleks om ulovlige sexvideoer blevet afgjort i landsretterne. En 20-årig kvinde fra Aarhus er onsdag blevet frifundet i en sag om deling af en meget omtalt sexvideo. Kvinden blev ved Retten i Aarhus idømt syv dages betinget fængsel, men den dom har landsretten omstødt. Sagen er den femte af otte prøvesager, som landsretten har behandlet. Herunder gennemgås de enkelte sager: * Frifindelse: Vestre Landsret har 16. maj frifundet en 20-årig kvinde. Kvinden blev 14. marts idømt syv dages betinget fængsel ved Retten i Aarhus for at have delt én sexvideo én gang. Dermed gjorde hun sig skyldig i udbredelse af børnepornografisk materiale, mente byretten. * 40 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 20-årig mand skyldig i deling af børneporno. Forbrydelsen bestod i, at han i efteråret 2015 delte to af videosekvenserne med 35 forskellige personer. Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby. * 20 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj 2018 en 17-årig dreng skyldig i udbredelse af børneporno. I 2016 delte han to af sexvideoerne med 16 andre i en gruppechat på Facebook. Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby. * Bøde på 2500 kroner: Østre Landsret frifandt 20. april 2018 en 22-årig mand for børneporno, selv om han tilbage i 2015 delte en af sexvideoerne med syv venner. Dermed slipper han for den betingede fængselsstraf på ti dage, som han i februar fik i Retten i Lyngby. Bøden på 2500 kroner gives for blufærdighedskrænkelse. * Bøde på 2500 kroner: Vestre Landsret afgjorde 23. marts 2018 den første ankesag. Her blev en dom til en 20-årig mand fra Syddjurs ændret. Ved Retten i Randers blev han idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt en af videoerne med 12 personer, men i landsretten blev han frifundet for børneporno. Bøden på 2500 kroner gives for blufærdighedskrænkelse. * 30 dages betinget fængsel: En 18-årig mand blev ved Retten i Aarhus 20. februar kendt skyldig i deling af en af sexvideoerne over to omgange. I første omgang blev den sendt til én person og i anden omgang til den samme samt ni andre. Ankesagen finder sted 28. maj i Vestre Landsret. * 30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Aarhus delte materialet syv gange og gjorde det tilgængeligt for 15 personer. Han blev dømt ved Retten i Aarhus 14. marts. Ankesagen er endnu ikke berammet. * 10 dages betinget fængsel: En nu 19-årig kvinde delte i oktober 2015 en sexvideo med en veninde. Delingen udløste 26. februar en dom på 10 dages betinget fængsel i Retten i Lyngby. Ankesagen finder sted 23. maj i Østre Landsret. Kilder: Ritzau, Rigsadvokaten, Politiken. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Alligevel valgte hun at dele videoen med en klassekammerat, som ikke var medlem af gruppechatten.

Hun gjorde det, fordi hun gerne ville holde ham orienteret om, hvad der foregik i fællesskabet.

Anklager Rikke Holm Simonsen gik efter en skærpet straf og ville have vekslet syv dage til 30 dages betinget fængsel.

»Jeg er overrasket over dommen. Det er en konkret bevisvurdering, landsretten har foretaget.«

»Vi må tage til efterretning, at flertallet af de voterende vurderer, at hun ikke har haft forsæt til at begå noget strafbart,« siger anklager Rikke Holm Simonsen.

Flere end 1000 unge er sigtet for at have delt en eller flere sexvideoer med de to 15-årige. Videoerne stammer fra 2015 og er blevet heftigt delt på sociale medier.

Anklagemyndigheden har udvalgt ni prøvesager, der skal være en retningspil for strafniveauet i de mange sager, der venter i bunken.

Otte af sagerne er blevet afgjort ved byretten, og her er det endt med betingede straffe mellem syv og 40 dage.

I to sager har landsretten ændret domme for børneporno til domme for blufærdighedskrænkelse.

Det er en mindre lovovertrædelse, som har udløst bødeforlæg på 2500 kroner.

Landsretten har behandlet fem af prøvesagerne. Onsdagens afgørelse er den første, hvor den tiltalte bliver pure frifundet.

/ritzau/