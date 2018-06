Landsret dømmer Forsvarsministeriet i sag om overgreb

Forsvarsministeriet var indirekte ansvarlig for, at 18 irakere i 2004 blev udsat for slag og spark hos lokale myndigheder. De tildeles hver 30.000 kroner i godtgørelse for tort for den inhumane behandling.

I en dom på mere end 800 sider slår Østre Landsret fredag fast, at danske soldater var medansvarlige for den behandling, som de 18 blev udsat for efter tilfangetagelsen under militæroperationen Green Desert i det sydlige Irak.

I sagen har Forsvarsministeriet krævet frifindelse. Danmark kan ikke gøres ansvarlig for, hvad andre landes myndigheder udsætter tilbageholdte for, og ingen var på noget tidspunkt i danske soldaters varetægt, har ministeriet sagt.

I alt 23 mænd havde sagsøgt ministeriet. De havde krævet hver 120.001 kroner.

Ingen danske soldater udsatte irakerne over overgreb, konkluderer de tre landsdommere.

Danske styrker var med, da irakiske sikkerhedsstyrker rykkede ud for at jagte oprørere i landsbyen Az Zubayr.

Danskerne dannede en såkaldt ydre ring. Men de måtte vide, at de pågrebne hos de irakiske styrker ville være i reel risiko for at blive udsat for tortur eller inhuman behandling i form af slag og spark, mener landsretten.

Imidlertid kunne de danske soldater ikke vide, at de tilbageholdte også ville blive udsat for tortur, sådan som irakerne har hævdet, hedder det i afgørelsen.

Det danske ansvar begrænser dommerne til en viden om, at de tilbageholdte risikerede at blive slået og sparket.

Under retssagen har Forsvarsministeriet sagt, at afgørelsen kan få stor betydning for danske styrkers involvering i missioner i udlandet.

/ritzau/