Landmænd må nu bruge græs fra brakmarker som foder i tørken

København. Landmænd over hele Europa døjer med en længere tørkeperiode denne sommer, og derfor får de nu lov til at bruge græs og anden biomasse fra brakmarker som foder til deres dyr.

Det har EU-landene besluttet torsdag ved en afstemning i EU's komité for direkte støtte. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Landbruget står i en helt usædvanlig situation, og vi ønsker at imødegå mangel på foder til dyr, så godt vi kan, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Danmark er blandt de lande, som har presset på for at få lempet reglerne midlertidigt under EU's direkte landbrugsstøtte.

Afgørelsen skal formelt vedtages af EU-Kommissionen, inden ændringen kan træde i kraft. Det forventes, at de ændrede regler kan få virkning fra 1. august, og de så gælder resten af sæsonen.

Græsset på brakmarker bliver normalt slået efter 1. august.

- Det nye er, at materialet må bruges som foder. Det er sund fornuft, at vi i en situation, hvor tørken betyder mangel på foder, udviser fleksibilitet og bruger den foder, der er tilgængelig, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er et af flere tiltag, som Miljø- og Fødevareministeriet er ved at se på for at række tørkeramte landmænd en hjælpende hånd.

Det er Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland og Litauen, som sammen med Danmark har ønsket, at brakreglerne ændres midlertidigt.

De ændrede regler betyder, at selv om en brakmark afgræsses eller høstes til foderbrug, så vil marken fortsat tælle som brak i forhold til det grønne krav om flere afgrødekategorier (KFA).

En mark anmeldt som brak under det grønne krav om miljøfokusarealer vil fortsat tælle med, hvis arealet afgræsses eller høstes til foder.

/ritzau/