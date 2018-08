Lagkagehuset: »Det er sjældent, kager bliver brugt som politisk kampplads«

Lagkagehuset skal ikke regne med, at Annette Buur kommer forbi lige med det første for at købe bagværk.

Hun er som så mange andre alt andet end imponeret over, at Lagkagehuset har leveret de seks lagkager, som Dansk Folkeparti (DF) forleden delte ud i Sønderborg.

DF bød på kager på gågaden i det sønderjyske for at markere, at der ifølge partiet nu er gennemført flere end 100 stramninger på udlændingeområdet.

Så kom der ellers gang i debatten på Lagkagehusets facebookside om, hvorvidt virksomheden sådan kunne tillade sig at levere kager til en fejring af udlændingestramninger.

»Det vælter næppe jeres økonomi, at jeg ikke længere køber rundstykker hos jer,« kommenterer Annette Buur:

»Men jeg vil ikke kunne spise dem længere pga. bismagen af støtte til en umenneskelig og racistisk politik.«

Torsdag havde mange brugere givet deres mening til kende, og det i en grad, så Lagkagehuset følte sig kaldet til at kommentere debatten i et opslag.

»Det er en politisk sag, som deler vandene i Danmark, og derfor er der også en række mennesker, som er blevet stødt over, at Lagkagehuset har sagt ja til at lave kagerne,« hedder det:

»Det er vi faktisk kede af.«

Men ikke så kede af det, at det nu er slut med at levere kager til partier.

»Når et andet lovligt, politisk parti i Danmark en dag bestiller lagkager med et budskab på, så laver vi nok også dem. Forudsat budskabet er inden for lovens grænser - og i øvrigt hører ind under den demokratisk sikrede ret til at debattere - som vi har i Danmark. Demokrati er blandt meget andet retten til uenighed. Og pligten til at respektere uenigheden,« står der i opslaget:

»De seks lagkager er ikke udtryk for Lagkagehusets holdning til politik, og vi er generelt ikke glade for, at vores kager bruges til noget, der støder nogen eller provokerer unødigt. Men vi er til enhver tid tilhængere af viljen og evnen til debat.«

Debatten må naturligvis vende nazismen. Morten Isaksen »skal gøre opmærksom på, at nazistpartiet er lovligt i Danmark«.

»Så jeg går ud fra, at Lagkagehuset også gerne leverer en kage med hagekors,« skriver han.

Men nej, taster Lagkagehuset i et svar. Så langt rækker »pligten til at respektere uenigheden« alligevel ikke.

»Det er et relevant spørgsmål, du stiller. Men vi synes ikke, Nazistpartiet bakker op om den demokratisk sikrede ret til debat. De har ved flere lejligheder anført, at der ikke er plads til mennesker med andre meninger i deres univers,« lyder det.

Spørgsmålet er så, hvad det betyder for Lagkagehuset. Direktør, Jesper Friis, »forventer ikke«, at det går ud over omsætningen.

»Men det er en mærkelig følelse at være en politisk kampplads, når man laver kager,« siger han.

Han understreger, at man i Lagkagehuset er »store tilhængere« af debat og diskussion. Derfor har virksomheden heller ikke sagt nej til en nylig bestilling af en kage, hvor teksten opfordrer til, at et unavngivent parti bliver smidt ud af Folketinget.

»Jeg har været her i tre år, og i den tid har vi mig bekendt aldrig sagt nej til at lave en kage,« siger han:

»Det er sjældent, kager bliver brugt som politisk kampplads.«