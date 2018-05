Læs de kloge, kærlige og drillende ord til fødselaren Frederik: »Hudløst ærligt - det går ikke«

Der blev både citeret musikere, fortalt personlige anekdoter og talt om fremtiden, da Kronprins Frederik i går aftes kunne fejre sin 50 års fødselsdag på Christiansborg Slot ved gallataffel, hvor både det officielle Danmark og de kongelige fra ind- og udland var med.

De tre hovedtaler blev leveret af Dronning Magrethe, Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Kronprinsesse – særligt sidstnævnte sendte ord afsted, der satte tydeligt præg på fødselaren. Her er udvalgte uddrag fra de tre taler.

Dronning Margrethe holder tale ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af sin søn, Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag.

Uddrag af Hendes Majestæt Dronning Margrethes tale:

»Du står, som man siger, midt i livet. Meget har du nået og meget har du oplevet, og i disse dage har du kunnet mærke, hvordan hele Danmark slutter op om dig og glæder sig over din gerning. Med iver og energi går du ind for alt, hvad du har med at gøre, og det sætter spor, hvorend du kommer frem.«

»At være Kronprins er slet ikke let, når man er ganske ung og søgende. Men du fandt selv din vej, og for hver gang du begyndte et nyt afsnit, viste du den styrke, der bor i dig. Du lærte at bide tænderne sammen, og du gennemførte løbet. I mandags fik du hele Danmark til at løbe med.«

»Hvor ville Mormor have været stolt af dig, og hvor ville jeg ønske, at Papa havde kunnet opleve din runde fødselsdag, for han var ligeså stolt af dig, som jeg er. Også han så, hvordan du udviklede dine evner år for år.«

»Du og Mary har formået at skabe et trygt og varmt familieliv, samtidig med at I sammen og hver for sig påtager jer opgaver, som fører jer vidt omkring. I gør Danmark større, og I gør Danmark ære. I gør mig så glad!«

Læs hele talen her.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen taler ved gallataffel på Christiansborg Slot i anledningen af Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag.

Uddrag af Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale:

»De behøvede ikke at løbe maraton. Men De gjorde det. Det var ikke et krav, at De søgte ind hos Frømandskorpset – nok den sværeste og hårdeste uddannelse overhovedet. 300 mødte op. Tretten blev optaget. Fire gennemførte. De – Pingo – var en af de fire.«

»Alt hvad De har erfaret, har gjort Dem til den, De er. En mand med et helt særligt nærvær. Uanset om De møder en flok piger og drenge til skole-OL – en tirsdag i Viborg. Eller kvindelandsholdet til EM-finalen i Holland. Eller en direktør, der viser rundt på sin vindmøllefabrik på Sydfyn. Eller modtager en præsident på officielt besøg. Så får alle del i kronprinsen dér, hvor han er bedst – som sig selv. Autentisk. Nærværende.«

»De har også lært en del af kronprinsessen. En hel del. Det har vi alle kunnet følge og mærke. En ny balance mellem ydre forventninger og inderste ønsker. Ingen bliver svagere af at give plads til en stærk kvinde. Tro mig, jeg ved, hvad jeg taler om.«

Læs hele talen her.

Kronprinsesse Mary holder tale gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af sin mand, Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag.

Uddrag af Hendes kongelige højhed Kronprinsesse Marys tale:

»Du møder mennesker med en umiddelbarhed og en åbenhed, som giver dig en sjælden adgang. Du rører mennesker på en helt særlig måde. Og jeg tror faktisk ikke, at du selv er bevidst om det.«

»Du bliver glad, når andre lykkes. Du er et positivt og lattermildt menneske. Og du er ikke nærig med dine grin … eller dine vittigheder for den sags skyld. Og ofte kommer de to i par; for du griner utrolig meget af dine egne vittigheder.«

»Det kræver mod at turde satse. Men uden har vi tabt på forhånd. Jeg er lykkelig for, at du fejede benene væk under mig, og at vi vovede at falde for hinanden – ikke for en stund, men for livet.«

»Der er delte meninger om, hvorvidt lycra og mænd på plus 40 er en god kombination. Og vi taler faktisk plus 50 her…? Men skat, du står stadig ret skarpt i lycra. Jeg har det dog lidt svært, når det gælder kombinationen lycra, hjelm og rulleski. Og da du og dine holdkammerater til jeres første Vasaløb valgte at gennemføre i hvid lycra … Hudløst ærligt, det går ikke.«

»For mig er det i vores fælles familieøjeblikke, at jeg føler mig mest taknemmelig, mest forbundet, mest forelsket.«

Læs hele talen her.

Kilder: kongehuset.dk og stm.dk