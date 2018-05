Lærerne skal stemme om konflikt eller kompromis: Her er tre pragmatikere og én protest

OK18 endte uden en aftale om lærernes arbejdstid, som stadig er et blødende sår. 25. maj-3. juni stemmer lærerne om det forlig, som parterne har indgået. Et ja er en accept. Et nej kan føre til strejke. Her er fire læreres holdning til resultatet af OK18-forhandlingerne.