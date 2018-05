Lærere er rasende, men stemmer ifølge ny stikprøve ja til OK18-forlig

Efter nederlag på nederlag synes mange læreres kampvilje knækket.

Fem måneders OK18-forhandlinger endte sidst i april uden den arbejdstidsaftale, som lærerne forlanger. Forud ligger fem års frustrationer over konflikten i 2013, der lockoutede 67.000 lærere og endte med den forhadte lov 409, som dikterer en fuld arbejdsdag på skolen.

Snart skal medlemmerne af Danmarks Lærerforening stemme ja eller nej til forliget, som Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening indgik. Et nej udøser strejke.

Men på forhånd viser en stor stikprøve, som Gallup har foretaget for Berlingske, at selv om lærerne er utilfredse med forliget, vil hovedparten stemme ja. Dermed kan forældre og andre tilsyneladende ånde lettet op uden udsigt til, at skoleåret afsluttes med konflikt.

75 procent af de 383 adspurgte svarer i stikprøven, der er gennemført 9.-17. maj, at de er utilfredse med forliget, mens kun 17 procent er tilfredse med det.

Alligevel vil 51 procent af de adspurgte stemme ja til forliget, mens kun 19 procent vil stemme nej.

Resten vil enten stemme blankt eller er uafklarede.

»Det er ærgerligt, fordi jeg tror, at vi kan få et bedre resultat gennem truslen om strejke eller strejke,« siger Kjeld Nilsson, som er medlem af hovedbestyrelsen i Københavns Lærerforening:

»Mange lærere frygter en gentagelse af 2013, hvor vi stod helt alene. Men mange i befolkningen og i andre fagforeninger har fået forståelse for vores situation. Det skal vi ikke forspilde.«

Aftale og afstemning: Striden om lærernes arbejdstid endte foreløbigt 27. april med en aftale mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening. Lærerne får ikke en arbejdstidsaftale, og parternes enedes om »et forpligtende forhandlingsforløb« i den kommende overenskomstperiode.



Det forhanslingsforløb skal forgå med en undersøgelseskommission, der bl.a. skal afdække, hvordan arbejdstidsreglerne understøtter lærernes mulighed for at sikre kvalitet i undervisningen. Samtidig skal kommissionens afdækning være udgangspunkt for OK21.



Aftalen mellem parterne indebærer også bedre aflønning for deltagelse i lejrskole og et fælles ønske om, at der indgås lokale aftaler om lærernes arbejdstider, sådan som det allerede er sket mange steder.



Men er det nok for lærerne? Det skal medlemmerne af Danmarks Lærerforening stemme om i perioden 25. maj-3. juni.



Der er ikke sket sammenkædning af flere overenskomstområder, hvilket betyder, at afstemningen alene sker inden for lærernes område, ligesom resultatet alene vil have virkning på deres område. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Antiklimaks af kaliber

Under forårets OK18-forhandlinger, der ofte trak ud hele natten i Forligsinstitution, kunne parterne ikke blive enige om lærernes arbejdstid. Og mens andre fagbosser forlod »forligsen« som sejrherrer, accepterede lærerformand Anders Bondo Christensen, at spørgsmålet er udskudt til overenskomstforhandlingerne i 2021.

I mellemtiden skal en undersøgelseskommission fremlægge anbefalinger og løsninger, som skal danne baggrund for forhandlingerne. Om det bliver en syltekrukke eller en isbryder vil blive klarere til den tid.

Lærerformanen har i et medlemsbrev og på møder med tillidsrepræsentanter fra hele landet argumenteret for et ja ved afstemningen. Set i det lys er stikprøven i hans øjne godt nyt.

Anders Bondo Christensen, hvor er lærernes kampvilje blevet af?

»Du skal huske på, at 2013 ikke handlede om lærernes kampvilje – vi blev lockoutet. Og så var vi i stand til ikke at bøje nakken og komme på vores grædende knæ, som Erik Fabrin (Venstres daværende formand for Kommunernes Landsforening, red.) sagde,« svarer han:

»Det var en frygtelig svær konflikt for os, men fordi vi ikke skrev under på noget bras, står vi nu med muligheder for at forbedre det. Men vi skal være nøgterne, og hvis en konflikt i virkeligheden svækker vores mulighed for at skabe bedre vilkår, skal vi ikke kaste os ud i den.«

Anders Bondo Christensen understreger, at han deler medlemmernes ærgrelse over OK18:

»Hvis vi havde lavet urafstemningen dagen efter resultatet, tror jeg, det var blevet et bragende nej, fordi vi alle var fyldt af skuffelse. Men heldigvis har vi nogle fantastiske medlemmer, som sætter sig ind i tingene og analyser, hvad der i situationen er det mest fornuftige.«

Michael Ziegler (K), borgmester i Høje Taastrup og medlem af KLs bestyrelse, ser sådan på stikprøven.

»Jeg er rigtig glad for, at det – trods utilfredsheden – tegner til, at vi kan få et ja ved afstemningen. Hvis det bliver et nej, går der fem dage, og så har vi en konflikt. Og det er det sidste, som lærerne og skolerne har brug for,« siger Michael Ziegler.

Skuffelsen vil stå tilbage

Når historien om kampen om lærernes arbejdstid skal skrives, vil skuffelsen over OK18 stå stærkt, mener Flemming Ibsen, som arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus på Aalborg Universitet.

En gigantisk hær på ca. 750.000 offentligt ansatte stod sammen på tværs af fagforbund og lagde maksimalt pres på de offentlige arbejdsgiverne, herunder KL. Forventningen til et opgør med den forhadte lov 409 var enorm, og derfor er lærernes skuffelse tilsvarende stor. Og som Gallups stikprøve illustrerer, resignerer de nu; muligvis fordi en konflikt virker formålsløs.

»Arbejdsgiverne har i årtier ønsket at gøre op med arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, så det giver større rum for ledelse,« siger Flemming Ibsen og fortsætter:

»Man har set det samme i den private sektor, hvor arbejdsgiverne har nedbrudt de centrale regler omkring arbejdstiden, så fagbevægelsen har mistet magt. Den kamp har Danmarks Lærerforening tabt.«