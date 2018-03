Lær dit barn at omgås fremmede hunde

København. Farer dit barn hen til enhver sødt udseende hund, der står bundet foran et supermarked, skal I nok have en snak om, hvordan man omgås hunde. Og især de fremmede hunde.

Ifølge dyreadfærdsterapeut Anni Schrøder skal man nemlig huske at opdrage sine børn i forhold til hunde, ligesom man opdrager i forhold til alt muligt andet.

- Opdrag dine børn til, at man ikke bare går hen til fremmede hunde, og at man ikke bare kan klappe alle hunde, fortæller Anni Schrøder og fortsætter:

- Børn skal lære, at hunde kan bide. Ikke for at skræmme dem, men for at lære dem, at de ikke bare skal gå hen til fremmede hunde, der står i snor. De kan se fantastisk søde ud, men det er ikke sikkert, at de er det.

Det gælder særligt, hvis hunden er alene. Hvis ejeren er i nærheden og kan sige god for det, kan barnet nærme sig hunden, for ejeren ved som regel, hvordan hunden er over for andre.

Barnet skal også lære, at man ikke bare kaster sig over en hund. Det skal foregå stille og roligt og i etaper, hvor hunden kan være med eller sige fra.

- Alle børn skal lære, at hunde går man ikke selv hen til. De skal nok komme, hvis de vil snakke, forklarer Anni Schrøder.

Per Kaarup er hundetræner hos SHS Hundetræning, og han forklarer, at når man bare går from mod en hund og bukker sig ned over den, så bliver det opfattet som truende adfærd af hunden.

Læs også Forældre vil ikke længere skældes ud: »Vi curler ikke. Vi viser omsorg«

Vis barnet, at man i stedet skal holde håndfladen frem mod hunden, så den kan snuse til den, fortæller Anni Schrøder.

- Man skal ikke forsøge at sætte hånden hen over hovedet på hunden. Det virker som en trussel for en hund, hvis der kommer en hånd lige oppe fra, siger hun.

Når hunden har snuset til hånden, skal den nok vise, hvis den gider at kæle, forklarer Anni Schrøder.

Barnet skal også lære, at der er regler for, hvordan man leger med hunde. Eksempelvis er vild fysisk leg og tumlen en dårlig idé.

- Børn må ikke lege kropslege med hunden. Det foregår kun med legetøj, hvor de kan kaste noget til den eller trække noget med den, slår Anni Schrøder fast.

Barnet skal forstå, at hunden ikke nødvendigvis er glad for de ting, man som menneske er glad for. For eksempel bryder de færreste hunde sig om at blive krammet.

Anni Schrøder har en tommelfingerregel om, at børn under 11 år helst ikke skal være alene med hunde.

- Når de er under 11 år, så går det nogle gange lidt hurtigt for børn, og det er ikke altid, de tænker over, at de bliver lidt ondskabsfulde, siger hun og tilføjer:

- Børnene er heller ikke så høje, så hvis der sker noget, og hunden siger fra, så sker det i ansigtet på børnene.

Læs også Har Pia Kjærsgaard ret? Så meget tjener skolelæreren, chefkonsulenten, overlægen og 29 andre offentligt ansatte

/ritzau fokus/