Lær at køre bil igen: Guide til den ængstelige bilist

Er det altid ens partner, der kører bilen, eller har man ikke selv bil, så kan det være med våde håndflader, at man fra tid til anden sætter sig bag rattet.

Og når man nærmest aldrig kører, så mangler man rutine og har svært ved de basale færdigheder, og det kan blive farligt, påpeger formand for Dansk Kørelærer-Union René Arnt.

- Når man er usikker, så kører man generelt væsentligt langsommere end den øvrige trafik, og så opstår der uheldige situationer, siger han og fortsætter:

- Man kan foretage nogle handlinger, som er uventede for de andre i trafikken. Det kan være, at man bremser et sted, hvor alle andre ville have kørt, og så bliver man påkørt bagfra, siger René Arnt.

Hos Rådet for Sikker Trafik påpeger specialkonsulent Pernille Ehlers, at man allerhelst skal undgå at blive for urutineret.

- Man skal som udgangspunkt prøve at undgå at komme i den situation ved at køre rimelig tit. Så hvis man er et par, så skal man skiftes om at køre for at holde rutinen ved lige, anbefaler hun.

Har man ikke bil, så må man låne, leje eller spørge venner og familie, om man må køre deres bil, når man er sammen med dem, lyder rådet fra begge.

Men er man havnet i situationen, hvor det er årevis siden, at man har siddet bag rattet, så er rådet rimeligt klart fra Pernille Ehlers:

- Hvis man har mistet rutinen, så vil det allerbedste være at tage nogle køretimer hos en kørelærer, hvor man kan køre under trygge forhold, for han har jo pedaler i bilen, siger hun og fortsætter:

- Man kan også få sat ord på, hvad det særligt er, man er ængstelig ved. Nogle synes måske, det er at køre i byen, andre på motorvej, og så kan man træne lige netop det med en kørelærer under trygge forhold, siger hun.

Det kan også være en ven eller et familiemedlem, som man øver sammen med. Men her skal man vælge sin makker med omhu, anbefaler Pernille Ehlers fra Rådet for Sikker Trafik.

- Man skal gøre det med en, man har det godt sammen med, hvor det er trygt og stille og roligt, og ikke en, man kan komme op at skændes med, for så kan man blive hylet endnu mere ud af den, siger hun.

Når man øver sig privat, så er det smart at gøre det et sted, hvor der ikke er så mange andre trafikanter.

- Det er nok en god idé at starte på landet, hvor der er mere ro og fred end i byen. Og så handler det jo egentlig om at få kørt nogle kilometer og få noget tryghed og rutine med bilen tilbage, siger han.

Når man så har opbygget lidt sikkerhed med gearskift og orientering samt fået noget selvtillid, kan man så småt bevæge sig mod mere trafikerede områder.

- Men gør det stille og roligt, anbefaler René Arnt.

Og en vigtigt ting at huske er også at kende bilen godt, inden man sætter nøglen i tændingen, anbefaler Pernille Ehlers.

- Inden man kører, skal man lige bruge lidt tid på at lære bilen at kende. Hvor sidder vinduesviskeren, bagrudeviskeren, hvad med sprinklervæsken, og hvordan fungerer lygterne?, siger hun.

På den måde undgår man stress og panik ved at sidde og rode efter det lange lys, når man pludselig skal bruge det.

Fakta: Kom tilbage på førersædet - Kend bilen godt, inden du starter. Hav styr på ting som blinklys, vinduesvisker, katastrofeblik, horn, varmeanlæg osv. - Tag rutinetimer hos en kørelærer, eller kør nogle ture med en god ven nogle gange. - Start med korte og nemme ture. Prøv derefter at køre, der hvor du synes, det er lidt svært. - Spørg dig selv, hvorfor du er bange. Er det trafikken, som er svær at overskue? Eller er det bilen, som du ikke kender? Kilder: FDM, Pernille Ehlers. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau fokus/