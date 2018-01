Lægeforening opfordrer: Gem cigaretterne væk og hæv prisen

Andelen af rygere har de sidste syv år ligget på omtrent samme niveau, viser en undersøgelse af danskernes rygevaner.

Hvis den kurve skal knækkes, kræver det konkrete tiltag, lyder det fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Han peger på, at der allerede findes en lang række veldokumenterede tiltag, som kan tages i brug.

- Det handler frem for alt om at gøre cigaretterne dyrere og gøre dem mindre tilgængelige - eksempelvis gemme dem væk.

- Og så gøre det mere besværligt at være ryger med forskellige forbud. Eksempelvis på arbejdspladser og skoler, siger formanden.

Det er Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen, som har foretaget den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner.

Den viser, at 22 procent af danskerne ryger. Af dem ryger 16 procent dagligt.

Kræftens Bekæmpelse peger på nogle af de helt samme initiativer som Lægeforeningen for at få flere til at kvitte smøgerne og slet ikke begynde med at ryge.

Projektchef Niels Them Kjær ser gerne tre tiltag indført, som er indført i Norge.

- De har røgfri skoletid for børn og unge. De har højere priser på tobak, og så har de mindre markedsføring ude i kioskerne, siger projektchefen.

Regeringen har en ambition om, at der i 2030 skal være færre end fem procent af de voksne danskere, der ryger.

Men det er ikke realistisk at nå det mål uden flere tiltag, mener Andreas Rudkjøbing.

- Hvis ikke regeringen fylder den ambitiøse målsætning op med tiltag, der rent faktisk virker, så er det tomme løfter og useriøst at melde sådan et mål ud, hvis man ikke har viljen til rent faktisk at følge op, siger lægeformanden.

Selv siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) blandt andet i en skriftlig kommentar, at der er "behov for en kulturændring, hvor også butikkerne tager deres del af ansvaret, i stedet for at vi forbyder det ene efter det andet".

Det vækker kritik fra Andreas Rudkjøbing, der savner svar på, hvad en kulturændring er, og hvordan det skulle virke. Han tilføjer, at der er flere ting, som kan gøres uden at være et forbud.

- Det er ikke et forbud at hæve prisen på cigaretter for eksempel. Det er heller ikke forbud at lave neutrale indpakninger eller gemme dem væk, siger formanden.

