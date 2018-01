Lægeflugt: Yderligere 22 læger siger op efter gebyr

København. Onsdag er lægeflugten fortsat i regionernes lægevagtsordninger efter indførelsen af et årligt gebyr på 4000 kroner.

Til Ritzau fortæller vagtlægechef Gregers Hansen-Nord, at 22 læger i Region Sjælland onsdag har sagt deres job op.

Allerede tirsdag blev det oplyst, at 61 læger i Region Syddanmark havde valgt at ophøre i lægevagten, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt dem det årlige gebyr.

Det tal er onsdag steget til 67, oplyser vagtlægechef Ole Holm Thomsen til Ugeskriftet.dk.

Desuden skal tre læger i Region Midtjylland ifølge formand for vagtudvalget Søren Svenningsen have sagt op.

I Region Nordjylland oplyser vagtlægechef Eddie Nielsen til Ugeskriftet.dk, at han indtil onsdag havde modtaget tre mails fra læger, som er fristet til at forlade vagtlægeordningen på grund af gebyret.

Men at han "bad dem klappe hesten" i forventning om, at der nok vil blive grebet ind mod det omstridte gebyr.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) har sagt, at hun mener gebyret bringer vagtlægeordningen i fare.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil nu bede Styrelsen for Patientsikkerhed finde en løsning på problemet. Hvad det indebærer er endnu uvist.

Det er et flertal i Folketinget, der har besluttet at indføre gebyret som finansiering af et risikobaseret tilsyn.

Gebyret gælder selvstændige behandlingssteder, men det mener vagtlægerne ikke, de er.

Tilsynet blev vedtaget i 2016 og var en omlægning af det daværende tilsyn.

Der blev skruet op for tilsynet med behandlingssteder, som udgør en reel fare for patientsikkerheden og ned for faste, tilbagevendende tilsynsbesøg på eksempelvis private sygehuse og plejehjem.

/ritzau/