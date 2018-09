Læge risikerer fængsel, fordi han hjalp patienter til selvmord: »Jeg har ikke tal på dem. Men det er mange«

Svend Lings har efter eget udsagn hjulpet »et stort antal« lidende med at tage deres eget liv. Mandag står han i byretten tiltalt for at have assisteret et mislykket og et fuldendt selvmord. Den moralske pligt til at hjælpe vejer tungere end lovgivningen, siger han.