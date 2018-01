Kystdirektoratet anmelder beton hældt ud i fredet område

Det bliver en sag for politiet, at en del af et fredet sommerhusområde ved Lønstrup er blevet udjævnet med sand og beton.

Kystdirektoratet har efter at have undersøgt området, besluttet at indgive en politianmeldelse. Det oplyser områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, der ser på sagen med stor alvor.

»Der er blevet planet et ret stort område, hvor der er skubbet en masse sand og materiale ud over skrænten, hvorefter der er hældt beton og nogle store sten ned. Det er alt sammen sket uden tilladelse.«

Området er en del af det 292 hektar store naturbeskyttelsesområde Rubjerg Knude og Lønstrup Klint. Beton og sand blev hældt ud over området kort før jul.

»Der er nogle sommerhuse, som ligger rigtigt tæt på kanten, og der er uden tvivl nogle sommerhusejere, som er ret bekymrede for, hvor lang tid de kan bevare deres ejendomme.«

»Det er formentlig et desperat forsøg på at beskytte sommerhusene,« vurderer Hans Erik Cutoi-Toft.

Det er tredje gang, at Kystdirektoratet politianmelder ulovlig kystbeskyttelse ved Lønstrup.