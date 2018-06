Kvinder debatterer børn, omsorg og ligestilling på Folkemødet

Andelen af kvinder i debatterne på Folkemødet er stigende, men det dækker over en stor koncentration inden for blødere emner. Direktør for Kvinfo mener, at det dels afspejler det kønsopdelte arbejdsmarked, dels en tendens til at se kvinder mere som erfaringspersoner end eksperter.