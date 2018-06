Kvinden der vil gøre op med Christianias hashsupermarked: »Det er det, jeg kalder momentum«

Den organiserede hashhandel på Christiania stoppes ikke gennem hårde konfrontationer mellem pushere og politi, men ved at politiet rykker langsomt frem og kun gradvist bliver mere synlige på fristaden, mener politidirektør Anne Tønnes. Risikoen for at fremprovokere konfrontationer er fortsat så stor, at en permanent tilstedeværelse af politi ikke kan komme på tale.