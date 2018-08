Kvindelig kurdisk kriger må fortsat ikke forlade Danmark

Den dansk-kurdiske kvinde Joana Palani, der flere gange har været i Syrien og Irak for at kæmpe mod Islamisk Stat (IS), må fortsat ikke forlade Danmark.

Østre Landsret har torsdag nikket til, at politiet endnu engang har inddraget hendes pas og givet hende et udrejseforbud. Afgørelsen er en stadfæstelse af en kendelse, som Københavns Byret afsagde i oktober sidste år.

Den i dag 25-årige kvinde fik første gang inddraget sit pas og udstedt et udrejseforbud i efteråret 2015. Det forbud er siden blevet forlænget og godkendt af både politi og byret, og nu har også landsretten været på banen.

Indgrebet skyldes en frygt for, at Palani kan være til fare for statens sikkerhed, såfremt hun forlader Danmark og rejser til Irak eller Syrien for at kæmpe igen.

Under ophold i det nordlige Irak har Joana Palani kæmpet sammen med de kurdiske Peshmerga-styrker. Derudover har hun været tilknyttet YPG i det nordlige Syrien.

Palani kom til Danmark fra Iran i 1996 som treårig. Størstedelen af sit liv har hun boet i Aalborg.

/ritzau/