Kvinde sigtet for stenkast mod politiet: »Jeg havde drukket vodka, Bailey, Guld Tuborg, og så havde jeg røget hash«

FAKTA: Politiets brug af magt skal være nødvendig og forsvarlig



En video af en betjent, der skubber en kvinde, har vakt opsigt. Læs her, hvornår politiet må bruge magt.

En video, som flere medier har bragt, viste fredag, hvordan en politibetjent skubber en kvinde hårdt i brystkassen, så hun falder bagover og slår hovedet.

Episoden skete i forbindelse med en aktion på Christiania, hvor der blev kastet sten mod politiet.

Sagen efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Samtidig er kvinden blevet varetægtsfængslet til 27. juni for at have kastet sten mod politiet.

Læs her, hvad politiloven siger om politiets magtanvendelse:

§ 15. Politiet må anvende magt

1) med henblik på at forebygge og afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed,

2) med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben,

3) med henblik på at bringe strafbar virksomhed til ophør eller i forbindelse med efterforskning og forfølgning af strafbare forhold,

4) som led i bistand til andre myndigheder,

5) som led i udførelse af kontrol- og tilsynsopgaver samt

6) med henblik på at vurdere, om et barn eller en beruset, syg eller hjælpeløs person befinder sig i fare.

§ 16. Politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og må alene ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Det skal indgå i vurderingen af forsvarligheden, om magtanvendelsen indebærer risiko for, at udenforstående kan komme til skade.

Stk. 2. Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et minimum.

Kilder: Politiloven og retsinformation.dk.

/ritzau/