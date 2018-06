Kvinde dræbt i Svendborg - to anholdt

Fredag aften blev en kvinde fundet død i en lejlighed i Svendborg på det sydlige Fyn. To personer er anholdt og vil blive fremstillet i grundlovsforhør klokken 11 lørdag formiddag.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

»Via alarmcentralen modtog Fyns Politi fredag aften klokken 21.44 anmeldelse om, at der befandt sig en livløs kvinde - muligt død - på en adresse på Sankt Jørgens Vej i Svendborg. «

»Politiet var kort efter på adressen, hvor man ud over den livløse kvinde traf to personer, en 32-årig kvinde og en 44-årig mand. «

»Trods genoplivningsforsøg lykkedes det ikke at redde den livløse kvinde, der kort efter blev erklæret for død,« skriver Fyns Politi.

Den 32-årige kvinde og den 44-årige mand er blevet anholdt, afhørt og bliver altså stillet for en dommer lørdag formiddag.

»Fyns Politis efterforskning på stedet, bistået af kriminalteknikere og retsmediciner, tegner et billede af, at der tidligere på dagen har været drikkelag på adressen. Noget tyder på, at kvinden er dræbt,« skriver Fyns Politi.

Politiet skriver, at de ikke ønsker at udtale sig om eventuelt motiv, eller hvad de to anholdte har forklaret. Den afdødes pårørende er endnu ikke underrettet.

/ritzau/