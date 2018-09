Kun fantasien sætter grænser: Ny kvantecomputer i Lyngby skal forbedre vores hverdag inden for de næste ti år

Et nyt forskningscenter i Lyngby skal danne ramme om udviklingen af en såkaldt kvantecomputer, som inden for ti år skal kunne udvikle nye banebrydende teknologier, der hjælper med at løse alvorlige miljøproblemer, kurere kræft og andre problemer, som menneskeheden står over for.

»Kvantecomputerens teknologi vil kunne løse rigtigt mange ting. Jeg tror, at vi om fem til ti år har sådan en kvantecomputerteknologi, der vil kunne løse ting, som ingen af vores bedste supercomputere kan løse i dag. Det vil være et stort fremskridt. Det vil eksempelvis være evnen til at forstå, hvordan medicin virker, så vi kan lave bedre medicin til at løse kræftens gåder. Alt sådan noget, som involverer kemiske reaktioner,« siger Peter Krogstrup, professor ved Niels Bohr Instituttet og forskningsleder på det nyoprettede forskningsinstitut Microsoft Quantum Materials Lab, som fredag blev indviet af uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Computeren vil ifølge Peter Krogstrup ændre vores dagligdag, og mulighederne vil spænde bredt.

»Det, vi bygger, er helt unikt udstyr. Både på international og national skala. På det her stadie er kvantecomputeren et forskningsprojekt, og den har ikke et specifikt formål, men det er en fundamental måde at regne på, så det er mere fantasien, der sætter grænser,« siger Peter Krogstrup.

Ekstremt hurtig

Det er svært at sammenligne en kvantecomputer med en almindelig computer. Men hvis man alligevel skal gøre det, så er forskellen ifølge Peter Krogstrup, at en kvantecomputer kan regne ekstremt meget hurtigere end en klassisk computer. Forskningslederen anskueliggør forskellen: Det, en almindelig computer skal bruge i omegnen af en milliard år på at udregne, vil den nye kvantecomputer kunne klare på blot et enkelt sekund.

Peter Krogstrup påpeger, at det er svært at forudsige, præcis hvornår den nye kvantecomputer vil være helt færdig, da der er tale om et udviklingsprojekt, som der løbende vil blive arbejdet på. Det kan sammenlignes med, at de computere, vi sidder ved i dag, også kan væsentligt mere end de regnemaskineprojekter, som blev sat i værk under Anden Verdenskrig for blandt andet at afkode tyskernes radiosignaler. Almindelige computere er blevet udviklet over mange årtier, og kvantecomputeren vil blive det samme. Men allerede inden for et par år vil computeren kunne gøre en forskel, og inden for det næste årti en massiv en af slagsen, anslår Peter Krogstrup.

»Kvantecomputeren vil blive bedre og bedre, men jeg tror, at den allerede vil gøre en forskel inden for de næste fem til ti år. Vi vil også kunne se en forskel inden for et par år, men det tidspunkt, hvor vi virkelig vil opleve en reel forskel i hverdagen, som vi kan bruge, ligger mere end blot et par år ude i fremtiden,« siger Peter Krogstrup.

Microsoft i Lyngby

Det er et hold af forskere og ingeniører fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, der ledet af Peter Krogstrup vil stå bag udviklingen af kvantecomputeren. Derudover er IT-giganten Microsoft gået ind i forskningsprojektet, og ifølge forskningslederen vil det ikke være muligt at udvikle det udstyr, som det kræver for at kunne bygge en kvantecomputer af denne kaliber, uden hjælp fra den amerikanske teknologikoncern.