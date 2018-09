Kulturminister om præstemangel: Vi prøver at åbne ny dør

København. Præster risikerer at blive en mangelvare i fremtiden, hvis der ikke sker noget på området. Sådan lyder budskabet fra kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA).

- Vi prøver at åbne en ny dør til vejen, der gør, at man kan blive præst, siger ministeren.

Hun fortæller, at en af årsagerne til, at der risikerer at mangle præster, er, at en stor del af de nuværende går på pension snart.

Ifølge Kirkeministeriet var flere end 20 procent af præsterne i folkekirken over 60 år i 2016. Og når de forlader embedet, er det ikke sikkert, at der er nogen til at trække i præstekjolen i stedet.

- Vi kan se, at de unge teologer også søger andre veje end præstegerningen. Derfor bliver vi nødt til i tide, inden vi står med det akutte problem, at gøre noget, siger ministeren.

Udfordringen fik ministeriet til at samle et udvalg, der kunne komme med et løsningsforslag. Det gjorde det såkaldte Præstemangeludvalg, der er under Kirkeministeriet, mandag.

Udvalget ser gerne, at det bliver muligt for akademikere, der i forvejen har en kandidatgrad at få arbejde som præst, hvis de gennemfører en særlig efteruddannelse.

Det skal altså være muligt for uddannede akademikere inden for eksempelvis religionsvidenskab, filosofi eller idéhistorie at tage en overbygning i form af en teologisk efteruddannelse på to til tre år.

Det er ikke sikkert, at forslaget vil betyde, at problemet er løst, påpeger ministeren. Men det kan være et skridt i den rigtige retning, lyder det.

- Der er også den samme tilbøjelighed som andre steder, at nogen ønsker måske ikke at søge mod de små sogne ude på landet. Så der er mange ting, man skal tage fat på, på en gang, siger Mette Bock.

Af forslaget fremgår det, at tiltaget bør tages i brug for en periode på ti år til at starte med. Derefter kan det blive evalueret.

/ritzau/