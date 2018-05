Kronprinsessen melder sig klar til Royal Run

Det er ikke kun kronprins Frederik, som trækker i løbetøjet 2. pinsedag, når Royal Run i anledningen af tronarvingens 50-års fødselsdag afholdes i fem danske byer.

Også kronprinsesse Mary vil deltage i løbet. Det annoncerer kongehuset på Instagram.

Den danske kronprinsesse skal nemlig løbe distancen på ti kilometer i Odense og bliver ifølge TV2 Fyn sendt afsted af sin mand.

»Omkring klokken 16 vil kronprinsesse Mary sende kronprins Frederik afsted på One Mile-turen gennem Odense. Efter at have gennemført distancen på 1,609 kilometer vil der blive sunget fødselsdagssang for ham, og bagefter vil fødselaren sende løberne på ti-kilometer-distancen afsted - heriblandt kronprinsesse Mary.

- Kronprinsessen vil herefter gennemføre ti-kilometer-distancen ligesom de mange tusinde odenseanere, der har tilmeldt sig Royal Run,« skriver TV2 Fyn.