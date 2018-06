Kronprins Frederik: Min drøm blev til virkelighed

I anledning af sin 50-års fødselsdag den 26. maj inviterede kronprins Frederik til løbet Royal Run, der blev afholdt i Danmarks fem største byer den 21. maj, for at markere den runde mærkedag med danskerne.

I et interview med Danmarks Idrætsforbunds magasin, Idrætsliv, fortæller den royale fødselar, at han måtte knibe sig selv i armen dagen efter det veloverstået arrangement.

»Jeg skulle være sikker på, at det, der skete, var sandt. At kunne fejre min fødselsdag med at løbe med danskerne i hele landet var en drøm for mig - en drøm, der blev til virkelighed,« siger kronprins Frederik til magasinet.

Tronarvingen kom selv på ideen om at afholde et fødselsdagsløb.

Til løbet kunne man tilmelde sig enten en rute på ti kilometer eller distancen på den engelske mile, som svarer til cirka 1,6 kilometer.

Under planlægningen var kronprinsen og medarrangørerne bekymrede for, om der ville være nok, der stillede til start på den korte distance.

Men bekymringen blev hurtigt gjort til skamme, fortæller tronarvingen videre til Idrætsliv.

»I går mødte jeg rigtig mange mileløbere, som aldrig tidligere havde deltaget i et løb, og som måske ikke før havde oplevet glæden ved fysisk aktivitet. Jeg så en stolthed og et velvære i deres øjne, da de kom i mål, og det er noget, som jeg aldrig vil glemme,« siger kronprinsen til magasinet.

Over 70.000 danskere havde tilmeldt sig Royal Run, og også kronprinsesse Mary og parrets fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine, deltog i fødselsdagsløbet.

Næste år er der også 50-års fødselsdag i det danske kongehus.

Kronprinsens lillebror, prins Joachim, rammer den runde dag den 7. juni.

/ritzau/