Kritisk syge hjertepatienter kan behandle sig selv lige så godt som hospitalet

Det var godt for Simone Lensbøl og hendes syge hjerte. Det var godt for hendes søn og hospitalets økonomi. Og det var også godt for hendes kat, der undgik at blive aflivet.

»Det var virkelig win-win,« siger hun.

Simone Lensbøl har været en af deltagerne i en opsigtsvækkende videnskabelig undersøgelse, der nu baner vej for en ny praksis, hvor en væsentlig del af behandlingen for en gruppe kritisk syge hjertepatienter fremover skal foregå hjemme hos dem selv frem for på hospitalet.

Hidtil har de ca. 600 patienter, som årligt rammes af en livstruende hjerteinfektion, været indlagt i op imod seks uger ud over den første kritiske fase og eventuelle operation, som godt kan strække sig over et par uger.

De har været indlagt så længe, fordi de fire gange i døgnet har skullet have medicin sprøjtet direkte i blodårene for at bekæmpe den betændelse, som kan medføre alvorlige skader, og som ender med at koste mellem 15 og 30 pct. af patienterne livet.

Hjerteinfektion Endocarditis betyder betændelse i hjertet, der kommer fra bakterier, som via blodet er trængt ind i hjertet. Har man en medfødt hjertesygdom, har man særlig risiko for at få betændelse i hjertet. Betændelsen kan sætte sig på utætte hjerteklapper, indopererede fremmedlegemer eller ved huller i hjertets skillevæg. Bakterierne kommer ofte fra mundhulen, hvor mange bakterier trives; de kan også trænge ind i blodet under operationer eller ved mindre indgreb som f.eks. piercing og tatovering. Betændelse i hjertet er en alvorlig sygdom, fordi bakterierne kan ødelægge hjertets væv. Derfor er det vigtigt at behandle sygdommen så hurtigt som muligt. Endocarditis behandles med antibiotika i 4-6 uger. Kilde: Rigshospitalet Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Nu kan de imidlertid nøjes med at være indlagt den halve tid og i stedet tage hjem og fortsætte behandlingen ved selv at indtage antibiotika i pilleform.

Undersøgelsen med deltagelse af 400 patienter, der netop er publiceret i New England Journal of Medicine, dokumenterer således, at dødeligheden er uændret, og at behandlingsresultaterne er mindst lige så gode, som hvis de havde været indlagt seks-otte uger.

»Det er et stort fremskridt, at patienterne nu kan blive udskrevet langt tidligere, og at vi kan påvise, at det er mindst lige så sikkert, at de selv står for behandlingen derhjemme. Jo tidligere man kommer hjem, jo tidligere stopper man det funktionstab, der er forbundet med en indlæggelse, og kommer i gang med den rehabilitering og genoptræning, som bedst foregår i hjemlige omgivelser,« siger professor Henning Bundgaard, som sammen med overlæge Kasper Iversen fra Herlev-Gentofte Hospital har stået i spidsen for forskningsprojektet, der har haft deltagelse af samtlige hjertecentre i Danmark.

Han fortæller, at nogle patienter nærmest har opfattet det som en fængselsdom at skulle være indlagt i seks-otte uger, hvor de er adskilt fra deres familie og almindelige hverdag.

Ligeledes er der risici forbundet med en indlæggelse, f.eks. for at få andre infektioner, ligesom man taber muskelstyrke.

»Derfor er det bedre og noget helt andet at kunne være derhjemme og nøjes med at møde op to-tre gange om ugen for at få taget en blodprøve for at se, om infektionstallene holder sig i ro,« siger Henning Bundgaard.

»Alt var bare positivt«

Simone Lensbøl var heller ikke et øjeblik i tvivl, da hun fik tilbudt en hurtig udskrivning til hjemmet. Gevinsterne stod nærmest i kø.

»Jeg var rigtigt glad for at kunne trisse rundt og hygge mig derhjemme. Jeg var helt tryg ved det og kunne mærke, hvordan jeg bare fik det bedre og bedre,« siger hun.

Hendes søn havde været nervøs for hende og havde ikke brudt sig om at komme på hospitalet. Det slap han for nu og kunne følge hendes udvikling i rolige og kendte omgivelser.

Hun havde også været på vej til at aflive sin gamle kat, fordi der ikke ville være nogen til at passe den under en langvarig indlæggelse. Det undgik hun også.

»Alt var bare positivt. Jeg havde det godt med det, katten kunne blive passet, og min søn var rolig. Og som samfundsborger kan man jo også glæde sig over, at der blev sparet en masse penge på det. Langvarige indlæggelser er jo meget dyre,« siger Simone Lensbøl.

Henning Bundgaard fremhæver ligeledes, at den nye behandlingsmetode kan være med til at lette det store pres på sengekapaciteten på hjertecentrene og åbne mulighed for en mere personligt tilpasset behandling af patienter med hjertebetændelse.

Undersøgelsen og de gode resultater ved hjemmebehandling kommer desuden samtidig med, at der er en ny sundhedsreform på vej, hvor formålet netop er at flytte en masse behandlinger ud fra sygehusene til det »nære« sundhedsvæsen i kommunerne, hos de praktiserende læger og i folks eget hjem.

Ifølge professor Kjeld Møller Pedersen er projektet med hjertepatienterne et rigtigt godt eksempel på, hvordan der kan udvikles metoder til at behandle flere uden for hospitalerne.

»Det føjer sig ind i en række positive initiativer, som i betydelig grad kommer fra sygehusene og viser, at der er nogle muligheder for at flytte noget ud i det nære sundhedsvæsen,« siger han.

Rigshospitalet har allerede taget den nye fremgangsmåde i brug. De øvrige hjertecentre ventes snart at følge efter, og forventningen er også, at den senere vil blive indarbejdet i de europæiske behandlingsretningslinjer for patienter med hjerteinfektion.