Kristne er mindre tolerante: »I et dansk perspektiv er den stærke sammenhæng mellem religiøs identitet og anti-minoritetssynspunkter ret slående«

Der er klar sammenhæng mellem at identificere sig som kristen og være mindre tolerant over for minoriteter, ønske mindre immigration og være skeptisk over for multikulturalisme, viser en ny undersøgelse fra Pew Research Center.