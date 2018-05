Kriminaliteten rasler ned i udsatte boligområder: »De kriminelle derude må de for min skyld straffe lige ned i helvede«

Justitsminister Søren Pape Poulsen vil indføre dobbelt straf for kriminalitet begået i udsatte boligområder, selv om kriminaliteten netop her falder markant. Kritikere advarer om, at dobbelt straf vil have den modsatte effekt af den ønskede. Men i en hårdt plaget boligforening hilser man ministerens initiativ velkomment.