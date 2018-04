Kriminalassistent: Oplagte sager bliver ikke efterforsket

Landets politifolk får trods store sagsbunker besked på at blive hjemme for at undgå overarbejde, lyder det fra en frustreret efterforsker, som bakkes op af politifolkenes fagforening. De seneste år har været hårde for politiet, men det lysner forude, lyder det fra Rigspolitiet.