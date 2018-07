Krav om forvaring til farlig bosnier for tre voldtægter

Eksperterne i Retslægerådet anbefaler, at Retten i Hillerød idømmer en 33-årig mand fra Bosnien indespærring på ubestemt tid i form af forvaring.

Manden er blandt meget andet tiltalt for at have forgrebet sig seksuelt på tre kvinder, der aldersmæssigt kunne have været hans mor.

»Han har åbenbart en foretrukken aldersgruppe. Det er hans modus. Han har også haft en relation til ofrene, men ikke en kærestelignende relation. Måske har han mødt dem på en restauration,« har efterforskningsleder Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi sagt undervejs i efterforskningen.

Nu er efterforskningen forbi, og anklageskriftet ligger klar.

Heri kan man læse, hvordan den tiltalte har været på spil både i Jylland og på Sjælland. Mere præcist ved Brædstrup, Frederiksværk og Hundested.

Det første overgreb fandt sted natten til 22. juli 2017 på en parkeringsplads ved Gudenåen. Her skal den tiltalte have tvunget en 55-årig kvinde til sex og have forsøgt at voldtage hende.

Godt to måneder senere var gerningsstedet ligeledes en parkeringsplads og offeret en kvinde på 55. Under påskud af at ville give hende hash skal den 33-årige have lokket offeret ind i en bil i Frederiksværk.

Inde i bilen blev kvinden både tvunget til oralsex og til at lade sig voldtage, hævdes det i anklageskriftet.

Den efterfølgende dag - 27. september 2017 - var turen kommet til en kvinde på 66. Sammen med en medgerningsmand trængte den 33-årige klokken 18.30 ind hos kvinden i hendes hjem i Hundested.

Ifølge tiltalen forlangte mændene tilbagebetaling af et beløb på flere tusinde kroner, som kvinden slet ikke skyldte, og på et tidspunkt skal bosnieren have skubbet den 66-årige omkuld på sofaen og voldtaget hende.

Da den tiltalte et par dage senere blev anholdt og stillet for en dommer, erkendte han at have haft sex med kvinderne. Imidlertid hævdede han, at det er sket frivilligt.

»De kvinder kunne jo være din mor, er du ligeglad med det?«, spurgte anklager Margit Wegge i den forbindelse ifølge Ekstra Bladet.

»Ja, fuldkommen,« skal den sigtede have svaret.

Ud over overgrebene er den 33-årige tiltalt for en række mindre forhold om tyveri, bedrageri, databedrageri og underslæb.

Retten i Hillerød har afsat seks retsdage til sagen med start 16. august. Dommen ventes 3. september. Ud over forvaring kræves den tiltalte udvist.

