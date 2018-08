Krav om fængsling for overgreb mod seksårig i Lystrup

En dommer i Aarhus skal mandag afgøre, om en mand fra Lystrup skal varetægtsfængsles i en sag om overgreb mod en seksårig pige.

Østjyllands Politi fik søndag eftermiddag en anmeldelse om, at en mand havde krænket pigen i et grønt område ved Elstedhøj i Lystrup nord for Aarhus.

Ud fra vidners signalement og forklaringer anholdt politiet kort efter en 38-årig mand fra lokalområdet, og nu kræves han altså fængslet.

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi anmoder om lukkede døre, og derfor ønsker politiet ikke at oplyse yderligere.

I forbindelse med efterforskningen valgte politiet at afspærre et område ved bebyggelsen, hvor forbrydelsen skal have fundet sted.

Blandt andet var en legeplads og et større grønt område afskærmet for offentligheden.

/ritzau/