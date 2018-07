Krav om fængsel til hjemmehjælper for at bedøve pensionist

I flere tilfælde har en 45-årig hjemmehjælper fra Vestsjælland stjålet og røvet fra ældre mennesker, som hun ellers fik penge for at passe på.

Det fremgår af et anklageskrift fra Midt- og Vestsjællands Politi, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Sagens groveste forhold gik ud over en 86-årig kvinde fra Tølløse.

Ifølge anklagen blev hun bedøvet med sovemedicin, så hjemmehjælperen i ro og mag kunne stjæle offerets værdier.

Forbrydelsen fandt sted 18. februar 2018, efter at hjemmehjælperen i dagene forinden havde foretaget ombytning af den 86-åriges piller. På den baggrund indtog hun om morgenen to sovepiller og faldt i dyb søvn.

Udbyttet i den forbindelse var 100 kroner, hævdes det.

Ombytningen af pillerne betegner anklagemyndigheden desuden som vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Hjemmehjælperen tiltales også for at have forladt offeret i hjælpeløs tilstand.

Nogle dage senere forsøgte den 45-årige angiveligt at gentage forbrydelsen, men her klappede fælden.

Efter det første røveri havde offerets børn nemlig undret sig over, at deres mor havde sovet meget tungt. Derfor satte de overvågningsudstyr op, og på den baggrund blev hjemmehjælperen afsløret og anholdt.

»Det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort, og jeg fortryder det masser af gange. Jeg ville hende ikke noget ondt,« sagde hjemmehjælperen ifølge Sjællandske i det efterfølgende grundlovsforhør.

Tilsyneladende var det dog ikke første gang, at den nu tiltalte stjal fra ældre. Ved en anden lejlighed skal hun således have stjålet 200 kroner fra den 86-årige kvindes pung.

Næsten et år forinden - i marts 2017 - var offeret en 72-årig pensionist i Tølløse. Her hævdes det, at kvinden slap afsted med 3000 kroner.

Da sagen i første omgang blev omtalt i medierne, medførte det yderligere cirka ti henvendelser fra borgere, som mente, at kvinden også havde været på spil hos dem. Men disse sager er altså ikke blevet til noget.

Straffesagen mod den 45-årige behandles ved Retten i Holbæk 16. august.

