Kræftens Bekæmpelse undskylder og betaler støtte tilbage

Kræftens Bekæmpelse giver automatisk pengene tilbage til de bidragydere, som uretmæssigt har fået hævet samlet set 394.250 kroner.

Organisationen har ellers før meldt ud, at de berørte selv skulle henvende sig for at få deres penge retur. Men det er en uhensigtsmæssig løsning, som organisationen beklager dybt.

Det fortæller Ken Andersen, der er chef for fundraising og medlemmer hos Kræftens Bekæmpelse.

»Det var den løsning, der blev valgt intuitivt på rigtig kort tid, fordi det skulle gå stærkt. Og det var ikke den rigtige beslutning.«

»Vi er rigtigt kede af det. Vi beklager mange gange. Og jeg vil også sige, at jeg er flov over, at det kunne ske,« siger han.

På hver af de berørtes konto er der blevet trukket enten 150 eller 200 kroner. De er i august via brev eller e-mail blevet informeret om fejlen og betingelserne for at få pengene retur, skriver JydskeVestkysten.

Donorerne havde bundet sig til at donere et beløb årligt over fem år til Kræftens Bekæmpelse. Fejlen er sket, fordi organisationen ikke var opmærksom på, at perioden var udløbet.

For at få pengene tilbage på sin konto skal man via e-mail eller telefon oplyse sit bankregistrerings- og kontonummer.

/ritzau/