Koranlærer dømt for terrorstøtte i Somalia

En 24-årig dansk-somalisk mand fra Aarhus blev fredag idømt tre års fængsel for støtte til den militante gruppe al-Shabaab.

Det afgjorde et nævningeting ved Retten i Aarhus.

Retten fandt det bevist, at den tiltalte, Ahmed Halane, rejste til Somalia med den hensigt at tilslutte sig al-Shabaab og fremme dens kamp for Somalia som en islamisk stat.

Retten fandt det dog ikke godtgjort, at han havde været i træningslejr og modtaget undervisning i brug af våben.

Ahmed Halane er opvokset i Aarhus og dansk statsborger, men som niårig flyttede han med sin familie til Manchester.

Som 19-årig blev han koranlærer ved den lokale moské, hvor han også virkede som imam.

Manden er kendt i islamiske kredse for sin smukke sangstemme og evne til at recitere Koranen, som han allerede som barn lærte udenad.

Ifølge anklagemyndigheden har han haft en central rolle i et islamistisk netværk, som har fostret flere syrienkrigere.

Ahmed Halane har nægtet sig skyldig i alle anklager.

Han har forklaret, at han læste mellemøststudier på universitetet i Manchester og ville besøge sin familie i Somalia.

Men her blev han mod sin vilje tilbageholdt og placeret i et fængsel, hvor han ifølge sin egen forklaring blev lænket og slået under fødderne.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen er tilfreds med, at hans klient blev frifundet for at have deltaget i terrortræning og for at have virket som imam for al-Shabaab.

»Vi fik medhold et stykke ad vejen, men vi ville gerne have haft en fuldstændig frifindelse,« siger han.

Den dømte har nu to uger til at overveje, om dommen skal ankes.

Selv om den tiltalte ikke blev dømt for alle forhold i anklageskriftet, er specialanklager Dorthe Lysgaard umiddelbart tilfreds.

»Retten har slået fast, at alene det at man har tænkt sig at tilslutte sig en terrororganisation, så bakker man op om den og kan dømmes,« siger hun.

Anklageren siger, at det bevismæssigt har været en svær sag at løfte, idet man ikke har haft eksempelvis medlemslister, sådan som Islamisk Stat har haft.

Disse medlemslister er senere blevet brugt til at retsforfølge mange syrienkrigere.

/ritzau/