Kongelige københavnske museer satte rekord sidste år

De kongelige museer i København er utroligt populære blandt byens turister.

Rosenborg og søstermuseet på Amalienborg havde i 2017 flere besøgende end nogensinde før.

Hele 534.181 personer besøgte de to museer. Det er en stigning på otte procent i forhold til det seneste rekordår.

Det store antal besøgende er opnået, på trods af at man har sat begrænsninger på, hvor mange gæster man lukker ind.

Sidste år begyndte museerne at sælge billetter til Rosenborg til bestemte tidspunkter på dagen for at undgå for megen trængsel i de mest populære perioder.

Og gæsterne har taget godt imod det nye billetsystem, siger forsknings- og formidlingschef Axel Harms.

»Vi har fået mange positive reaktioner på systemet, fordi det har givet bedre plads og en bedre oplevelse til den enkelte besøgende.«

»Mange er også glade for, at de kan planlægge deres besøg på forhånd, og en tredjedel af onlinebilletterne er faktisk solgt til udenlandske gæster, der har købt dem hjemmefra,« siger han.

Sidste år kunne man på museet på Amalienborg se særudstillinger om kongehusets skjulte skatte og om forholdet til Japan.

På Rosenborg var der som altid mulighed for at se de mange sale og kronjuvelerne.

Museerne har på grund af den store publikumstilstrømning besluttet at udvide åbningstiden med en time i sommerperioden, så man nu først lukker klokken 18.

2018 er europæisk kulturarvsår, og i den forbindelse vil man i lighed med andre slotte i Europa arrangere udstillinger og arrangementer om kongelig madkultur.

Det vil blandt andet betyde, at børnehaveklasser får mulighed for at komme ind på Amalienborg og spise morgenmad.