Kommuner klar med reformforslag til regering

Landets kommuner er nu klar med ti anbefalinger til regeringens kommende sammenhængsreform.

Målet er at skabe en offentlig sektor, der hænger bedre sammen, og hvor risikoen for, at svage borgere tabes på gulvet bliver mindre.

Det forklarer formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V), som lancerer udspillet torsdag ved Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg.

- Formålet med vores udspil er at sætte fokus på ti områder, hvor der er rum for forbedringer og for mere sammenhæng for borgere og virksomheder.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) står i spidsen for regeringens arbejde med reformen, som ventes klar i løbet af 2018.

- Vi har prøvet at se vores butik igennem for at finde områder, hvor man med fordel kan sætte ind, siger Martin Damm.

Forslagene spænder bredt. Nogle handler om at skabe bedre sammenhæng i sundhedsindsatsen, mens andre handler om at forenkle regler for eksempel på beskæftigelsesområdet.

Der kan også skabes et mere enkelt system for erhvervsfremme, mener KL-formanden.

- Det er nok det mest simple område at tage fat på. Der er tre myndighedsniveauer og flere ministerier involveret. Men der er ikke meget sammenhæng i det, og man bruger mange penge på det, siger Martin Damm.

KL-formanden ser et klart behov for en mere sammenhængende offentlig sektor, hvor der kan frigøres tid til kerneopgaver.

Men han kan godt komme i tvivl om, hvorvidt regeringen kan skabe virkelige forandringer, eller om det bare ender med "et krads i overfladen".

- Det med at skabe sammenhæng på tværs er svært at begejstre ret mange med. Mange vil kæmpe imod, fordi man flytter rundt på positioner, de er i i hverdagen og måske gøre det sværere for dem.

- Så vi håber, at ministeren har den politiske muskelkraft bag sig - også på tværs af de andre partier - til at få taget greb om det her, så vi kan få lavet en bedre offentlig sektor, siger han.

Kommunaløkonomisk Forum finder sted i Aalborg og tiltrækker kommunale topfolk fra hele landet.

Innovationsminister Sophie Løhde deltager i konferencen.

/ritzau/